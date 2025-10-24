Κυρώσεις από τις ΗΠΑ στον πρόεδρο της Κολομβίας και την οικογένειά του

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, τον οποίο η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι απέτυχε να περιορίσει το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, καθώς και σε βάρος της συζύγου και του γιου του.

«Ο πρόεδρος Πέτρο έχει επιτρέψει στα καρτέλ ναρκωτικών να ευημερήσουν και αρνήθηκε να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, σε ανακοίνωση. «Ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει ισχυρά μέτρα για να προστατεύσει το έθνος μας και να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε τη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας.»

Η απάντηση του Κολομβιανού προέδρου

Ο πρόεδρος Πέτρο εξέδωσε μια προκλητική απάντηση στην είδηση των κυρώσεων, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων.

«Ούτε ένα βήμα πίσω και ποτέ στα γόνατα», έγραψε ο Πέτρο στα κοινωνικά δίκτυα, επαναλαμβάνοντας συνθήματα που χρησιμοποιήθηκαν από Λατινοαμερικανούς επαναστάτες.