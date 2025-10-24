Γκουτέρες: «Ώρα να ανοίξουμε τις πόρτες του Συμβουλίου Ασφαλείας και να αφήσουμε το φως να μπει»

Απευθυνόμενος στο ΣΑ ΟΗΕ από το Ανόι που πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας «έχει διαμορφώσει τα Ηνωμένα Έθνη και την ίδια την πορεία της ιστορίας».

Ανακαλώντας ένα περιστατικό από την πρώτη συνεδρίαση του 1946, αφηγήθηκε πώς ένας μηχανικός από τη Νέα Υόρκη, ο Πολ Αντόνιο, είχε αφήσει μέσα στην κάλπη του Συμβουλίου ένα μήνυμα: «Είθε ο Θεός να είναι με κάθε μέλος των Ηνωμένων Εθνών και μέσα από τις ευγενείς προσπάθειές σας να φέρετε ειρήνη σε όλο τον κόσμο». Το σημείωμα αυτό, τόνισε, «μας θυμίζει γιατί υπάρχει το Συμβούλιο Ασφαλείας: για τους ανθρώπους».

Ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι «το προνόμιο να κάθεται κανείς σε αυτό το τραπέζι συνεπάγεται το καθήκον να τιμά την εμπιστοσύνη των λαών» και να διοχετεύει τους πόρους «όχι στον πόλεμο, αλλά στην ανάπτυξη και την ειρήνη». Αναφέρθηκε στις ιστορικές επιτυχίες του Συμβουλίου «στην ειρήνη στην Καμπότζη, το τέλος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, και τις αποστολές σε Σιέρα Λεόνε, Τιμόρ-Λέστε και Λιβερία» επισημαίνοντας ότι «επί οκτώ δεκαετίες, αποφύγαμε το χάος ενός πολέμου μεταξύ μεγάλων δυνάμεων».

«Εύθραυστη» η νομιμοποίηση του ΣΑ

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «η νομιμοποίηση του Συμβουλίου είναι εύθραυστη» και ότι όταν τα μέλη ενεργούν εκτός των αρχών του Χάρτη, «υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύνολο του ΟΗΕ». Επανέλαβε ότι η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου είναι «επιτακτική και καθυστερημένη», ζητώντας διεύρυνση της σύνθεσης, με μόνιμες έδρες για την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και ενισχυμένη εκπροσώπηση της Ασίας-Ειρηνικού, «όπου ζει πάνω από ο μισός πληθυσμός της ανθρωπότητας».

Χαιρέτισε τις προτάσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για περιορισμό της χρήσης του βέτο, καλώντας τα μέλη «να τις εξετάσουν σοβαρά». Υπενθύμισε ότι «το Συμβούλιο δεν αφορά ηγεμόνες και αυτοκρατορίες», αλλά «γονείς που έχασαν παιδιά, πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν, στρατιώτες που θυσιάστηκαν».

Καταλήγοντας, τόνισε πως «χωρίς ένα Συμβούλιο Ασφαλείας αντάξιο του σκοπού του, ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο» και κάλεσε τα μέλη «να ανοίξουν τις πόρτες του θαλάμου και να αφήσουν το φως να μπει», δημιουργώντας έναν θεσμό «ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των επόμενων 80 ετών».

«Ο Πολ Αντόνιο δεν κάθισε ποτέ σε αυτό το τραπέζι», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες.

«Όμως πίστευε σε εσάς. Σας καλώ να τιμήσετε αυτή την εμπιστοσύνη και να καταστήσετε αυτόν τον θάλαμο αντάξιο των ελπίδων κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού» τόνισε.

Πηγή: ΑΜΠΕ