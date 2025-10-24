Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Κατς φέρεται να είπε στον Βανς ότι το 60% των σηράγγων της Χαμάς δεν έχουν καταστραφεί

Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει, χωρίς να επικαλείται πηγές, ότι ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς δήλωσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τελευταίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το 60% των σηράγγων της Χαμάς σε όλη τη Γάζα δεν έχουν ακόμη καταστραφεί.

Το ισραηλινό δίκτυο εικάζει ότι οι μισές από αυτές τις σήραγγες βρίσκονται στην ισραηλινή πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής», στην οποία αποσύρθηκε ο IDF κατά την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου. Επομένως, οι μισές από τις σήραγγες θα είναι πιο εύκολο να καταστραφούν από το Ισραήλ τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα φέτος εκτίμησε ότι είχε καταστρέψει μόνο το 25% των σηράγγων της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι η κύρια εστίαση ήταν στις σήραγγες επίθεσης της Χαμάς και σε εκείνες που χρησιμοποιούνται ως κέντρα διοίκησης ή για την κατασκευή όπλων – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει καταστραφεί – παρά στις πολυάριθμες σήραγγες που χρησιμοποιεί η Χαμάς για να κινείται στη Λωρίδα, ειδικά σε περιοχές όπου τα χερσαία στρατεύματα δεν επιχείρησαν ποτέ.

Πηγή: Times of Israel