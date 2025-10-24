Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Είμαστε σε ετοιμότητα να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας»

Ανοικτή συζήτηση διεξήγαγε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος». Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής για τη Διαδικασία Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, Ραμίς Αλακμπαρόφ, ο οποίος σημείωσε ότι «μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και ανείπωτης ανθρώπινης οδύνης, έχουμε τώρα την ευκαιρία να κλείσουμε ένα σκοτεινό κεφάλαιο» της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Ο κ. Αλακμπαρόφ εξήρε τη Συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου, που βασίστηκε στο 20 σημείων σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία «εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα», χαρακτηρίζοντάς την «αποτέλεσμα μιας αξιοσημείωτης διπλωματικής προσπάθειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι «οι ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες» και ότι «μια επιστροφή στη σύγκρουση πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος».

Το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ

Ο Αναπληρωτής Ειδικός Συντονιστής περιέγραψε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ως «συγκλονιστική», σημειώνοντας ότι πολλές οικογένειες παραμένουν εκτοπισμένες και ότι «οι επείγουσες ανάγκες είναι τεράστιες – στην υγεία, τη στέγαση, το νερό, την αποχέτευση, τα τρόφιμα και τα μέσα διαβίωσης».

Παρουσίασε το 60 ημερών σχέδιο ανταπόκρισης του ΟΗΕ, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη διεύρυνση των διαύλων πρόσβασης και την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού. Από την έναρξη της εκεχειρίας, οι αποστολές βοήθειας έχουν αυξηθεί κατά 46%, ωστόσο, όπως είπε, «αυτό δεν είναι αρκετό», καλώντας για «περισσότερα σημεία διέλευσης, συνεχή παροχή καυσίμων και επιχειρησιακό χώρο για τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ».

Επιπλέον, χαιρέτισε τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης της 22ας Οκτωβρίου, η οποία επαναβεβαίωσε την υποχρέωση του Ισραήλ «να συνεργάζεται καλόπιστα με τα Ηνωμένα Έθνη» και να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη Δυτική Όχθη, καταδίκασε τη συνεχιζόμενη βία και τις «απαράδεκτες πράξεις εποίκων», ζητώντας λογοδοσία και επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Η ανάκαμψη της Γάζας και η δέσμευση για λύση δύο κρατών

Ο κ. Αλακμπαρόφ τόνισε ότι το επικείμενο Συνέδριο Ανασυγκρότησης του Καΐρου, που θα συνδιοργανώσουν η Αίγυπτος, η Παλαιστινιακή Αρχή και τα Ηνωμένα Έθνη, θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την ανάκαμψη της Γάζας. Ο ΟΗΕ παραμένει προσηλωμένος «στην ολοκλήρωση της κατοχής και στην υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών – Ισραήλ και Παλαιστίνη που θα ζουν πλάι πλάι με ειρήνη και ασφάλεια, στα προ του 1967 σύνορα, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών».

Τα κράτη-μέλη εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, τονίζοντας ότι η τρέχουσα δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί για μια διαρκή ειρήνη. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Α. Μπαλτά, καλωσόρισε το σχέδιο που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για τις εξελίξεις της «επόμενης ημέρας», την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την επέκταση των εποικισμών και τη βία των εποίκων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά χριστιανικών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη, και τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα να χαραχθεί μια πορεία προς διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, στη βάση της λύσης των δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ