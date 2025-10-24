Μαρκ Ρούτε: Ο Πούτιν ξεμένει από χρήματα, ιδέες και στρατό

Οι νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν , ο οποίος «ξεμένει από χρήματα, στρατεύματα και ιδέες», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία αποδίδει», εκτίμησε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι τα κέρδη του Πούτιν επί του πεδίου της μάχης στην Ουκρανία, «είναι οριακά».

Ο Ρούτε βρέθηκε στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τους ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων».