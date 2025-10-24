Logo Image

Μαρκ Ρούτε: Ο Πούτιν ξεμένει από χρήματα, ιδέες και στρατό

Κόσμος

Μαρκ Ρούτε: Ο Πούτιν ξεμένει από χρήματα, ιδέες και στρατό

REUTERS/Piroschka van de Wouw

«Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία αποδίδει», εκτίμησε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Οι νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν , ο οποίος «ξεμένει από χρήματα, στρατεύματα και ιδέες», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία αποδίδει», εκτίμησε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι τα κέρδη του Πούτιν επί του πεδίου της μάχης στην Ουκρανία, «είναι οριακά».

Ο Ρούτε βρέθηκε στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τους ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube