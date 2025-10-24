Μερτς και Σάντσεθ ενισχύουν Καταλανικά, Βασκικά και Γαλικιανά στις Βρυξέλλες

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνεργάζονται για να συντονίσουν την πολιτική τους στην ΕΕ και να υλοποιήσουν τις κυβερνητικές τους υποσχέσεις, μετά από μια συνάντηση στη Μαδρίτη πριν από λίγο περισσότερο από έναν μήνα.

Την Παρασκευή, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η Γερμανία συμφώνησε να επανεξετάσει την αντίθεσή της στο να καταστούν οι καταλανικά, βασκικά και γαλικιανά επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

«Οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν σήμερα να ανοίξουν διάλογο με στόχο να βρεθεί μια απάντηση στο αίτημα της Ισπανίας», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι δύο χώρες ξεκίνησαν διμερείς συνομιλίες με σκοπό την πρόταση ενός συμφωνημένου κειμένου σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε προσεχή απροσδιόριστη συνάντηση.

Η αναγνώριση της καταλανικής ως επίσημης γλώσσας της ΕΕ αποτελεί μία από τις βασικές υποσχέσεις που έδωσε ο Σάντσεθ στον εθνικιστή ηγέτη Κάρλες Πουιτζδεμόντ, του οποίου το κόμμα, Junts, με τις επτά έδρες του στο ισπανικό κοινοβούλιο, κρατά κλειδί για τη σταθερότητα της εντολής του Σάντσεθ, καθώς χρειάζεται τις ψήφους τους για να επιτύχει πλειοψηφία. Η Γερμανία ήταν η μεγαλύτερη χώρα που αντιτάχθηκε σε αυτήν την κίνηση όταν οι χώρες της ΕΕ ψήφισαν τον Μάιο.

Ιστορικό συνεργασίας και πολιτικές δεσμεύσεις

Πρόκειται για το νεότερο παράδειγμα συνεργασίας μετά από τη συνάντηση Μερτς – Σάντσεθ στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο, όπου οι δύο ηγέτες, που εκπροσωπούν τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης — τους Συντηρητικούς και τους Σοσιαλδημοκράτες — δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν στενά σε επίπεδο ΕΕ για την υλοποίηση των υποσχέσεών τους, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτική τους θέση σε Βερολίνο και Μαδρίτη.

«Η Γερμανία και η Ισπανία θα συνεχίσουν να ενισχύουν τους δεσμούς τους και να δεσμεύονται για περισσότερη Ευρώπη», δήλωσε τότε ο Σάντσεθ. «Αυτό το μήνυμα ενότητας είναι το ισχυρότερο που μπορούμε να στείλουμε στους πολίτες μας αυτή τη στιγμή».

Παρομοίως, ο Μερτς τόνισε ότι, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στις Βρυξέλλες ηγούνται από έναν Ισπανό (Ιρατξέ Γκαρσία) και η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά από έναν Γερμανό (Μάνφρεντ Βέμπερ), οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να μιλήσουν μεταξύ τους και να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τις διαφορές ώστε οι δύο ομάδες να συνεργαστούν αποτελεσματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, αρχίζουν να γίνονται εμφανή τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της νεοσύστατης συμμαχίας, με πραγματική επίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρακτικές συνέπειες και νομοθετικές πρωτοβουλίες

Η ανακοίνωση για την αναγνώριση των γλωσσών έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την παρέμβαση του Σάντσεθ στην ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να τους πιέσει να εγκρίνουν πακέτο αμφιλεγόμενων απλουστεύσεων, μειώνοντας τους κανονισμούς για την πράσινη αναφορά των επιχειρήσεων, που προτάθηκε από το Κόμμα των Ευρωπαίων Λαϊκών — το κόμμα κεντροδεξιάς του Μερτς.

Η πρόταση, γνωστή στις Βρυξέλλες ως Omnibus 1, αποτελεί δημιούργημα του Μερτς και βρισκόταν στο επίκεντρο της εκστρατείας του για την καγκελαρία την άνοιξη.