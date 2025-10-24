Ερντογάν για Κατεχόμενα: Δεν μπορούμε και δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας στη «Βόρεια Κύπρο» – Σεβόμαστε τη βούληση των Τουρκοκυπρίων

Για το μετεκλογικό τοπίο στα Κατεχόμενα, την απόκτηση Eurofighter και την ανοικοδόμηση της Γάζας, μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από περιοδεία στον Κόλπο την Παρασκευή.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εκλογές στο Ψευδοκράτος, ο Ερντογάν είπε ότι ήταν «σημαντικές», ενώ πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «σέβεται βαθιά» τη βούληση των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Τουρκίας δεσμεύτηκε ότι «δεν μπορούμε και δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας στη ”Βόρεια Κύπρο”».

Όσον αφορά την αναμενόμενη επίσκεψη της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης των Κατεχομένων, ο Ερντογάν είπε ότι «εάν αυτή η επίσκεψη πραγματοποιηθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο», θα συζητήσουν λεπτομερώς τις διμερείς σχέσεις.

«Πέρυσι, διευκολύναμε την έκδοση βίζας για τους πολίτες του Ομάν και το Ομάν ανταποδίδει κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Από την 1η Νοεμβρίου, οι πολίτες μας θα μπορούν να επισκέπτονται το Ομάν χωρίς βίζα για περιορισμένο χρονικό διάστημα», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν, ηγέτης του CTP, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στο Ψευδοκράτος με 62,76% των ψήφων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την εκλογική αρχή την Κυριακή το βράδυ. Ο Ερχουρμάν νίκησε τον νυν πρόεδρο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος έλαβε το 35,81% των ψήφων.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές ήταν 64,87%, σύμφωνα με την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή των Κατεχομένων.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Ερχιουρμάν δήλωσε: «Η εξωτερική πολιτική θα διεξάγεται φυσικά σε στενή συνεννόηση με την Τουρκία — ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

«Προχωρούν θετικά» οι συζητήσεις για την απόκτηση Eurofighter

Ακόμη, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι συζήτησε για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter με το Κατάρ και το Ομάν, με τον ίδιο να δηλώνει ότι οι συνομιλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, «προχωρούν θετικά».

Τόνισε δε ότι η τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα γίνει πολύ πιο ισχυρή με την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών ευρωπαϊκής κατασκευής.

Τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από πέντε ευρωπαϊκές χώρες – το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστρία – και τέσσερα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, του Κουβέιτ και του Κατάρ.

Στις 23 Ιουλίου, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης που επιτρέπει στην Άγκυρα να χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon. Η συμφωνία ήρθε μετά την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας της πώλησης 40 αεροσκαφών Eurofighter.

Για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ανοικοδόμησης της Γάζας, λέγοντας ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα θα «κάνει αυτό το βήμα μαζί με τις χώρες του Κόλπου».

«Θα ανοικοδομήσουμε τη Γάζα μαζί. Αυτό δεν είναι κάτι που η Τουρκία, η Αίγυπτος ή άλλες χώρες του Κόλπου μπορούν να κάνουν μόνες τους. Απαιτεί μια συντονισμένη, συλλογική προσπάθεια και έχουμε πραγματοποιήσει ολοκληρωμένες συζητήσεις σε κάθε στάδιο», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους Αποκαλώντας την κατάσταση στη Γάζα «δοκιμασία» για τον μουσουλμανικό κόσμο, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα την περάσουν «έντιμα και θα σταθούν σταθερά στο πλευρό των αδελφών μας στη Γάζα».

Αναφερόμενος στην καταστροφή στις υποδομές της Γάζας, που προκλήθηκε από το Ισραήλ, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία των εκτεταμένων εργασιών εκσκαφής και ανοικοδόμησης για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ» για την τήρηση της συμφωνίας

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την πολύπλευρη ομάδα εργασίας για τη Γάζα, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Τουρκίας να παράσχει στη Γάζα κάθε απαραίτητη υποστήριξη.

Το Ισραήλ πρέπει να πιεστεί με κυρώσεις και απαγορεύσεις όπλων για να τηρήσει τις υποσχέσεις του, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Ως Τουρκία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε μια κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς τηρεί την κατάπαυση του πυρός και έχει εκφράσει σαφώς τη δέσμευσή της. Το Ισραήλ, ωστόσο, συνεχίζει να την παραβιάζει. Η διεθνής κοινότητα, ιδίως οι ΗΠΑ, πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί πλήρως. Η επαρκής διπλωματική πίεση στο Ισραήλ είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Η Γάζα θα επανέλθει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», δεσμεύτηκε.

Ακόμη, επισήμανε τη σημασία της αδιάλειπτης πρόσβασης στη βοήθεια στη Γάζα, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν έχει σταματήσει ποτέ και δεν θα σταματήσει ποτέ να στέλνει βοήθεια στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου.

Δηλώνοντας ότι το 17ο «Πλοίο Καλοσύνης» έφτασε πρόσφατα στο λιμάνι Αλ Αρίς της Αιγύπτου, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι τίποτα «δεν θα μπορούσε να είναι πιο φυσικό από το να τους βοηθήσει», τονίζοντας: «Τώρα είναι ώρα για δράση, όχι για λόγια».

Η πρώτη φάση της συμφωνίας 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς.

Όσον αφορά την επίσκεψή του στο Ομάν, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται τη χώρα του Κόλπου χωρίς βίζα για περιορισμένο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Anadolu