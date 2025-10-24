Logo Image

Η Τουρκία διόρισε πρεσβευτή στη Συρία τον αναπληρωτή του Χακάν Φιντάν

Κόσμος

Η Τουρκία διόρισε πρεσβευτή στη Συρία τον αναπληρωτή του Χακάν Φιντάν

Ο διορισμός ενός στενού συνεργάτη του υπουργού Εξωτερικών στη θέση αυτή ερμηνεύεται ως σημαντικό διπλωματικό μήνυμα.

Τον αναπληρωτή του, Νουχ Γιλμάζ, διόρισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ως πρεσβευτή της χώρας στη Συρία.

Ο διορισμός ενός στενού συνεργάτη του υπουργού Εξωτερικών στη θέση του πρεσβευτή στη Συρία ερμηνεύεται ως σημαντικό διπλωματικό μήνυμα, καθώς μέχρι τώρα, η Τουρκία εκπροσωπούνταν στη Δαμασκό από έναν επιτετραμμένο.

Ο Γιλμάζ υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών από τον Μάιο του 2024.

Όπως και ο Φιντάν, ο Γιλμάζ προέρχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πληροφοριών και μιλάει άπταιστα αγγλικά, έχοντας διατελέσει σε διάφορες θέσεις στην Ουάσινγκτον και διδάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΟΤΕ: Αναπροσαρμογές στα πάγια κινητής τηλεφωνίας – Από 1η Δεκεμβρίου

ΟΤΕ: Αναπροσαρμογές στα πάγια κινητής τηλεφωνίας – Από 1η Δεκεμβρίου

Η Άγκυρα και η Δαμασκός είχαν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις υπό τον ανατραπέντα ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Από τον Δεκέμβριο, οι δύο χώρες ενισχύουν τους δεσμούς και τη συνεργασία τους, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube