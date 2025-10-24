Η Τουρκία διόρισε πρεσβευτή στη Συρία τον αναπληρωτή του Χακάν Φιντάν

Τον αναπληρωτή του, Νουχ Γιλμάζ, διόρισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ως πρεσβευτή της χώρας στη Συρία.

Ο διορισμός ενός στενού συνεργάτη του υπουργού Εξωτερικών στη θέση του πρεσβευτή στη Συρία ερμηνεύεται ως σημαντικό διπλωματικό μήνυμα, καθώς μέχρι τώρα, η Τουρκία εκπροσωπούνταν στη Δαμασκό από έναν επιτετραμμένο.

Ο Γιλμάζ υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών από τον Μάιο του 2024.

Όπως και ο Φιντάν, ο Γιλμάζ προέρχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πληροφοριών και μιλάει άπταιστα αγγλικά, έχοντας διατελέσει σε διάφορες θέσεις στην Ουάσινγκτον και διδάξει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Άγκυρα και η Δαμασκός είχαν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις υπό τον ανατραπέντα ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Από τον Δεκέμβριο, οι δύο χώρες ενισχύουν τους δεσμούς και τη συνεργασία τους, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά.