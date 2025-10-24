Logo Image

Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ έπληξε το Χοκάιντο

Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ έπληξε το Χοκάιντο

Τι αναφέρει το GFZ

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Χοκάιντο της Ιαπωνίας το Σάββατο, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Πηγή: Reuters

