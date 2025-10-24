Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ έπληξε το Χοκάιντο

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Χοκάιντο της Ιαπωνίας το Σάββατο, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
Πηγή: Reuters
