Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο για την αντιμετώπιση των εμπόρων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική

Η Ουάσινγκτον αναπτύσσει ένα αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πλοία για την αντιμετώπιση οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford «υποστηρίζει την οδηγία του Προέδρου για την εξάρθρωση των Διεθνών Εγκληματικών Οργανώσεων (TCO) και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της Πατρίδας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Sean Parnell σε ανάρτηση στο X.

In support of the President's directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.…

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια τεράστια αύξηση της αμερικανικής δύναμης πυρός στην περιοχή.