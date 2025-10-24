Logo Image

Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο για την αντιμετώπιση των εμπόρων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική

Η κίνηση σηματοδοτεί τεράστια αύξηση της αμερικανικής δύναμης πυρός στην περιοχή.

Η Ουάσινγκτον αναπτύσσει ένα αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πλοία για την αντιμετώπιση οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford «υποστηρίζει την οδηγία του Προέδρου για την εξάρθρωση των Διεθνών Εγκληματικών Οργανώσεων (TCO) και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της Πατρίδας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Sean Parnell σε ανάρτηση στο X.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια τεράστια αύξηση της αμερικανικής δύναμης πυρός στην περιοχή.

