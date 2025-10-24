Logo Image

Χαμάς: Συμφωνία των «παλαιστινιακών παρατάξεων» για παράδοση της εξουσίας της Γάζας σε τεχνοκρατική επιτροπή

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Η Χαμάς δεν κάνει καμία αναφορά στο ποιος θα συμμετέχει στην παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή

Η Χαμάς εξέδωσε κοινή δήλωση από μια ομάδα «παλαιστινιακών παρατάξεων», ανακοινώνοντας ότι συμφώνησαν να ορίσουν μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών για τη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας.

Η δήλωση δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι η Χαμάς έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι έτοιμη να παραιτηθεί από τον κυβερνητικό έλεγχο της Λωρίδας, αφήνοντας παράλληλα το ζήτημα των όπλων της σε ξεχωριστές συζητήσεις.

Επίσης, η δήλωση δεν αναφέρει εάν το κόμμα της Φατάχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς συμπεριλήφθηκε εν μέσω αναφορών ότι ο Αμπάς διέταξε τους βοηθούς του να μείνουν μακριά από τη συνεδρίαση λόγω της συμπερίληψης της Χαμάς.

Επιπλέον, η δήλωση της Χαμάς δεν κάνει καμία αναφορά στο ποιος θα συμμετέχει στην παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία πιθανότατα θα χρειαστεί ούτως ή άλλως την έγκριση των ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπέδειξαν την περασμένη εβδομάδα ότι η πλήρωση της επιτροπής δεν ήταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους.

Πηγή: Times of Israel 

