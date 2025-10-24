Πορτογαλία: Οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν ζητώντας αυξήσεις μισθών 15%

Οι δημόσιες υπηρεσίες της Πορτογαλίας νέκρωσαν λόγω της απεργίας των υπαλλήλων τους που διεκδικούν αυξήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Κοινό Μέτωπο των Συνδικάτων της Δημόσιας Διοίκησης, που εκπροσωπεί περίπου τριάντα τομείς, η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 80%. Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε δικά της στοιχεία.

Η απεργία, που χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών», είναι «η απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση», τόνισε το Κοινό Μέτωπο στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των συνδικάτων παρέμειναν κλειστά «εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα», αναβλήθηκαν ραντεβού ασθενών σε νοσοκομεία, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των εργαζομένων στο δικαστικό σύστημα.

Τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις 15% ενώ η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Τρίτη προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο προβλέπει αύξηση μόνο 2,15% στους μισθούς. Η κυβέρνηση της μετριοπαθούς δεξιάς του Λουίς Μοντενέγκρο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αλλά το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό κόμμα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία, ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός.