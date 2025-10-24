Βραζιλία: Οποιαδήποτε επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα πυροδοτήσει τη Νότια Αμερική

Η Βραζιλία φοβάται ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να είναι πολύ επιζήμια για ολόκληρη τη Νότια Αμερική.

Την εκτίμηση αυτή έκανε ο Σέλσο Αμορίμ ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής της βραζιλιάνικης προεδρίας εν μέσω της τεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας.

Με τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, «δεν μπορούμε να δεχτούμε μια εξωτερική παρέμβαση επειδή θα προκαλέσει τεράστια δυσαρέσκεια», δήλωσε άμεσος βοηθός του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

«Θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη Νότια Αμερική και να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής σε ολόκληρη την ήπειρο» συμπλήρωσε.