Τσεχία: Κοντά σε συμφωνία με δεξιούς εταίρους ο Αντρέι Μπάμπις για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Το τσεχικό λαϊκιστικό κόμμα ANO βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για μια κοινή ατζέντα με ακροδεξιούς και δεξιούς εταίρους για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά από μια εκλογική νίκη αυτόν τον μήνα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος την Παρασκευή.

Η κυβερνητική ατζέντα είναι ένα ακόμη βήμα στις συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού, καθώς το ANO, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο πρώην πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία τις επόμενες εβδομάδες.

Η αλλαγή στην εξουσία αναμένεται να μετατοπίσει την πολιτική από τις υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες και τη μειωμένη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι μιας ρωσικής εισβολής, σε μια ισχυρότερη αντίθεση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το κλίμα.

Το ANO βρίσκεται σε συνομιλίες με τους δεξιούς, ευρωσκεπτικιστές Αυτοκινητιστές και τα ακροδεξιά, αντι-ΕΕ και αντι-ΝΑΤΟ κόμματα SPD, τα οποία συνολικά θα κατέχουν 108 από τις 200 έδρες στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Ο Κάρελ Χάβλιτσεκ, ο οποίος συμβάλλει στην καθοδήγηση των συνομιλιών του ANO για τον σχηματισμό κυβέρνησης, δήλωσε την Παρασκευή ότι περίπου το 95% του προγράμματος του μελλοντικού συνασπισμού έχει συμφωνηθεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη θα συζητηθούν το Σαββατοκύριακο.

Το ΑΝΟ θα ενημερώσει τον Τσέχο πρόεδρο για τις συνομιλίες

Τα τρία κόμματα πρέπει να συμφωνήσουν για τους υποψηφίους για υπουργικούς ρόλους τον επόμενο μήνα.

«Τις επόμενες εβδομάδες… θα συζητηθεί η σύνθεση του προσωπικού, η οποία θα παρουσιαστεί στον πρόεδρο», δήλωσε ο Χάβλιτσεκ.

Ο Πρόεδρος Πετρ Πάβελ, ο οποίος βάσει νόμου διορίζει πρωθυπουργούς και υπουργούς, προέτρεψε τα κόμματα να μην βιαστούν με τις συνομιλίες. Αυτός και ο Μπάμπις θα συναντηθούν τη Δευτέρα για ενημέρωση.

Το κοινοβούλιο συνεδριάζει στις 3 Νοεμβρίου. Η πρώτη σύνοδος θα εκλέξει νέο πρόεδρο πριν από την παραίτηση του νυν υπουργικού συμβουλίου – η νωρίτερη δυνατή στιγμή για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Η στάση απέναντι σε ΕΕ και ΝΑΤΟ

Ο Μπάμπις, οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ και σύμμαχος του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, έχει επισημάνει μεγαλύτερη έμφαση στις εσωτερικές και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και καμία υποστήριξη για την Ουκρανία από τον εθνικό προϋπολογισμό, μια αλλαγή από την απερχόμενη κεντροδεξιά κυβέρνηση του Πέτρ Φιάλα.

Μπορεί να καταργήσει ένα χρηματοδοτούμενο από το εξωτερικό πρόγραμμα αποστολής πυρομαχικών πυροβολικού στο Κίεβο, το οποίο έχουν υποστηρίξει ο Πάβελ και ο Φιάλα. Ο Μπάμπις το έχει χαρακτηρίσει υπερτιμημένο και αδιαφανές.

Ο Χάβλιτσεκ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συζητήθηκε στην κοινή ατζέντα των κομμάτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Είπε ότι η προσκόλληση της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ ήταν σαφής και «αναμφισβήτητη» στην ατζέντα. Το SPD είχε αγωνιστεί απαιτώντας έναν νόμο που να επιτρέπει δημοψήφισμα για αυτά τα ζητήματα.

Η νέα κυβέρνηση θα προσπαθήσει να προωθήσει έναν νόμο που να επιτρέπει δημοψηφίσματα για ζητήματα που δεν σχετίζονται με την ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Αυτό θα χρειαστεί την υποστήριξη της αντιπολίτευσης για να περάσει.

Ο Χάβλιτσεκ δήλωσε ότι πιθανά δημοψηφίσματα θα μπορούσαν να θίξουν ζητήματα άλλων διεθνών δεσμεύσεων.

Πηγή: Reuters