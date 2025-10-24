Λίβανος: Ενέκρινε την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Κύπρο

Στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου, υπό την προεδρία του Ζοζέφ Αούν και με την παρουσία του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, έδωσε το «πράσινο φως» για τον καθορισμό των θαλάσσιων ορίων με την Κύπρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές εξερεύνησης και συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή.

Με δεδομένες τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, η σαφήνεια στα θαλάσσια σύνορα μπορεί να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων.