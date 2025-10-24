ΟΗΕ: Φόβοι για μια «χαμένη γενιά» λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην εκπαίδευση μετά την ισοπέδωση της Γάζας

Με το εκπαιδευτικό σύστημα της Γάζας να έχει διαλυθεί από δύο χρόνια εξαντλητικού πολέμου, ο περιφερειακός διευθυντής της UNICEF τόνισε ότι φοβάται για μια «χαμένη γενιά» παιδιών που περιπλανιούνται σε κατεστραμμένους δρόμους χωρίς να έχουν τίποτα να κάνουν.

«Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που δεν υπάρχει σχολείο», είπε στο AFP στην Ιερουσαλήμ ο Εντουάρ Μπεγκμπεντέ, περιφερειακός διευθυντής του οργανισμού του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, μετά την επιστροφή του από το παλαιστινιακό έδαφος.

«Αν δεν ξεκινήσουμε μια πραγματική μετάβαση για όλα τα παιδιά τον Φεβρουάριο, θα μπούμε σε ένα τέταρτο έτος. Και τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια χαμένη γενιά».

Η καταστροφή «είναι σχεδόν πανταχού παρούσα όπου κι αν πάτε», είπε ο Μπεγκμπεντέ.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς το 80% μιας περιοχής να έχει ισοπεδωθεί ή καταστραφεί εντελώς», προσθέτει.

Η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα τον Οκτώβριο, επέτρεψε στη UNICEF και σε άλλους εκπαιδευτικούς εταίρους να μεταφέρουν περίπου το ένα έκτο των παιδιών που θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο σε προσωρινά «κέντρα μάθησης», είπε ο Μπεγκμπεντέ στο AFP.

«Έχουν τρεις ημέρες μάθησης στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τη γραφή, αλλά αυτό απέχει πολύ από μια επίσημη εκπαίδευση όπως την ξέρουμε», πρόσθεσε.

Ο Μπεγκμπεντέ σημείωσε ότι τέτοια κέντρα μάθησης, που συχνά βρίσκονται σε σχολεία ή κοντά σε στρατόπεδα εκτοπισμένων, αποτελούνταν από μεταλλικές κατασκευές καλυμμένες με πλαστικά φύλλα ή από σκηνές.

Μάλιστα, είπε ότι μερικές φορές υπήρχαν καρέκλες, χαρτόκουτα ή ξύλινες σανίδες που χρησίμευαν ως τραπέζια, και ότι τα παιδιά έγραφαν σε ανακυκλωμένους σχιστόλιθους ή πλαστικές σανίδες.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ όλους να κάθονται σωστά», προσθέτει, περιγράφοντας παιδιά σε χαλιά ή χαλιά.

Κατεστραμμένο το 85% των σχολείων

Παρά την εκεχειρία, ο Μπεγκμπεντέ υπογράμμισε ότι η κατάσταση για το εκπαιδευτικό σύστημα της Γάζας είναι καταστροφική, με το 85% των σχολείων να είναι κατεστραμμένα ή μη αξιοποιήσιμα.

Από τα κτίρια που εξακολουθούν να υπάρχουν, πολλά χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για εκτοπισμένους, λέει, με την κατάσταση να επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πολλά παιδιά και δάσκαλοι βρίσκονται επίσης σε κίνηση και προσπαθούν να συντηρήσουν τις δικές τους οικογένειες.

Το σχολικό σύστημα της Γάζας ήταν ήδη υπερπλήρες πριν από τη σύγκρουση, με το μισό του προπολεμικού πληθυσμού να είναι κάτω των 18 ετών.

Από τα σχολεία που διαχειρίζεται μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα τη Δυτική Όχθη, ο Μπεγκμπεντέρ τόνισε ότι περίπου 80 από τα 300 χρειάζονταν ανακαίνιση.

Ακόμη, ανάφερε ότι 142 είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ 38 ήταν «εντελώς απρόσιτα» επειδή βρίσκονταν στην περιοχή στην οποία έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα βάσει της εκεχειρίας.

Πηγή: AFP