Στάρμερ σε Ζελένσκι: Αύξηση όπλων μεγάλης εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε την ενίσχυση των παραδόσεων όπλων μεγάλου βεληνεκούς προς την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από τη σύνοδο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» στο Λονδίνο.

«Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω δράση όσον αφορά τα στρατιωτικά μέσα, ειδικά εκείνα με μεγάλη εμβέλεια», σημείωσε ο Στάρμερ με την έναρξη της συνάντησης. «Παράλληλα, η δουλειά του συνασπισμού σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας παραμένει καθοριστική», πρόσθεσε.

Η συνάντηση έλαβε χώρα μετά την τρίτη φετινή ακρόαση του Ζελένσκι από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Στάρμερ, επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει 26 κυρίως ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες παρέχουν υποστήριξη στο Κίεβο.