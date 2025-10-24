Logo Image

Στάρμερ σε Ζελένσκι: Αύξηση όπλων μεγάλης εμβέλειας για την Ουκρανία

Κόσμος

Στάρμερ σε Ζελένσκι: Αύξηση όπλων μεγάλης εμβέλειας για την Ουκρανία

Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω στρατιωτικής υποστήριξης πριν από τη σύνοδο του «συνασπισμού των προθύμων», ενώ η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την τρίτη φετινή ακρόαση του Ουκρανού προέδρου από τον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζήτησε την ενίσχυση των παραδόσεων όπλων μεγάλου βεληνεκούς προς την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από τη σύνοδο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» στο Λονδίνο.

«Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω δράση όσον αφορά τα στρατιωτικά μέσα, ειδικά εκείνα με μεγάλη εμβέλεια», σημείωσε ο Στάρμερ με την έναρξη της συνάντησης. «Παράλληλα, η δουλειά του συνασπισμού σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας παραμένει καθοριστική», πρόσθεσε.

Η συνάντηση έλαβε χώρα μετά την τρίτη φετινή ακρόαση του Ζελένσκι από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Στάρμερ, επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει 26 κυρίως ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες παρέχουν υποστήριξη στο Κίεβο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube