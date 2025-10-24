Bloomberg: Σφραγίδα Ρούμπιο πίσω από την αλλαγή στάσης του Τραμπ έναντι του Πούτιν

Επί μήνες, ο πρόεδρος Τραμπ αντιστεκόταν σθεναρά στις εκκλήσεις για νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσω μιας συμφωνίας με τον Πούτιν. Ενδεχομένως ακόμη και μέσω μιας συνόδου – εξπρές στη Βουδαπέστη.

Ομως η ανατροπή της τελευταίας εβδομάδας ήταν δραματική και από ό,τι φαίνεται κάποιος έδρασε στο παρασκήνιο.

Ο Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια γι ασυνάντηση και όχι μόνο. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στη Μόσχα επί δεύτερης θητείας του και δηλώνοντας: «Ήταν ώρα».

Η ξαφνική αυτή μεταστροφή φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζει το Bloomberg επικαλούμενο εμπιστευτικές πηές.

Ο σκληρός Μάρκο

Γνωστός για τη σκληρή του στάση απέναντι στη Ρωσία (κάποτε είχε αποκαλέσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ») ο Ρούμπιο έπεισε τον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν είχε προβεί σε καμία ουσιαστική αλλαγή θέσης.

Έκανε μάλιστα την αρχή, ακυρώνοντας προγραμματισμένη δική του συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, όταν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία τους, έγινε φανερό ότι το Κρεμλίνο προσπαθούσε, για άλλη μια φορά, να καθυστερήσει τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Με όλο και μεγαλύτερο ρόλο

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή στάσης της αμερικανικής κυβέρνησης σηματοδοτεί τον ολοένα και πιο κιρίσιμο ρόλο του. Είναι άλλωστε γνωστό ότι είναι αντίθετος με τη πιο συμβιβαστική στρατηγική του Στιβ Γουίτκοφ, μακροχρόνιου φίλου του Τραμπ και ειδικού απεσταλμένου.

Ενδείξεις ότι ο Γουίτκοφ -ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ- έχει χάσει την επιρροή του στον Πρόεδρο επί ρωσικών ζητημάτων δεν υπάρχουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, οι συνομιλίες του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και άλλους ανώτερους αξιωματούχους προ της Αλάσκας προκάλεσαν σύγχυση και ενέτειναν την εντύπωση ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις, κάτι που στην πραγματικότητα δεν είχε καμία πρόθεση να πράξει.

Οπως εχει αποκαλυφθεί, η σύνοδος της Αλάσκας ήταν τεταμένη, καθώς ο Πούτιν επέμενε να ζητά ουκρανικά εδάφη, γεγονός που εξόργισε τον Τραμπ και τον οδήγησε σχεδόν να αποχωρήσει από αυτή. Αλα αυτή τη φορά, ο Ρούμπιο ανέλαβε την προπαρασκευαστική εργασία.

«Την προηγούμενη φορά, χρειάστηκε η σύνοδος στην Αλάσκα για να συνειδητοποιήσουν οι ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει καμία ευελιξία από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε η Λιάνα Φιξ, ανώτερη ερευνήτρια του Council on Foreign Relations think. «Αυτή τη φορά, αυτή η συνειδητοποίηση ήρθε πριν από τη συνάντηση, κάτι που είναι ένα καλό βήμα».

Ο Λευκός Οίκος βεβαίως αρνείται αυτήν την εκδοχή, σημειώνει το Bloomberg.

Σύγχυση και στη ρωσική πλευρά

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι και στη ρωσική πλευρά είχε επικρατήσει σύγχυση. Ρώσοι αξιωματούχοι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ την περασμένη εβδομάδα πίστευαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποδεχθεί τη ρωσική απαίτηση, το Κίεβο να παραχωρήσει το υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς, με αντάλλαγμα περιορισμένες εδαφικές υποχωρήσεις από τη Μόσχα, σύμφωνα με πηγή κοντά στο Κρεμλίνο.

Όμως, μία ημέρα αργότερα, έπειτα από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί κατάπαυση του πυρός στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου, πρόταση που η Μόσχα είχε ήδη απορρίψει πριν από τη σύνοδο της Αλάσκας, ανέφερε η ίδια πηγή. Ο Λαβρόφ επισήμανε αυτή τη διαφωνία στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα.

Ως εκείνο το σημείο, η προετοιμασία της συνόδου είχε αρχίσει να καταρρέει.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε τις πρώτες άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία, ο Ρούμπιο καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Στιβ Γουίτκοφ στη Σαουδική Αραβία.

Όμως τούτη τη φορά, η πιο άμεση εμπλοκή του Αμερικανού ΥΠΕΞ αποτέλεσε ανακούφιση για πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι οι ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση του Γουίτκοφ, θα μπορούσαν να μετακινηθούν πολύ κοντά προς τις ρωσικές θέσεις, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Όσο για τον Γουίτκοφ: Στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να πίεσε εκ νέου τον Ουκρανό πρόεδρο να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Πούτιν για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία…

Διαβάστε ακόμη:

→ Στις ΗΠΑ ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση αύριο με τον Γουίτκοφ