IDF: Νεκρός ο επικεφαλής της μονάδας logistics της Χεζμπολάχ σε επιδρομή στο νότιο Λίβανο

Κόσμος

REUTERS/Karamallah Daher

Κατείχε και άλλους ανώτερους ρόλους στη Χεζμπολάχ τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός

Ο επικεφαλής της μονάδας logistics της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή με drone νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Αμπάς Χασάν Κάρκι ήταν επικεφαλής logistics στο λεγόμενο Νότιο Μέτωπο της τρομοκρατικής ομάδας. Κατείχε και άλλους ανώτερους ρόλους στη Χεζμπολάχ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει ο IDF.

Ο IDF αναφέρει ότι ο Κάρκι «ηγήθηκε και προώθησε τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση» των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, μαζί με την αποκατάσταση των υποδομών που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των μαχών πέρυσι.

Επίσης, ήταν υπεύθυνος για την «ανοικοδόμηση της δομής των δυνάμεων της οργάνωσης και τη διαχείριση της μεταφοράς και αποθήκευσης όπλων στο νότιο Λίβανο», αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ.

Οι πράξεις του «συνιστούσαν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», προσθέτει ο IDF.

Ο Κάρκι έγινε στόχος ενώ οδηγούσε στην πόλη Τουλ του νότιου Λιβάνου, κοντά στη Ναμπατίεχ, νωρίτερα σήμερα.

Πηγή: Times of Israel 

