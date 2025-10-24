Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Λεκορνί για διαμάχη σχετικά με το φορολογικό

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας δήλωσε ότι είναι έτοιμο να ανατρέψει την εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ήδη από την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν υπάρξει σημαντική αύξηση της φορολογίας στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Το κεντροαριστερό κόμμα απαιτεί επιπλέον φορολογικά έσοδα ύψους 15 έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος θα συζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων αργότερα την Παρασκευή. Χωρίς την υποστήριξη των Σοσιαλιστών, που έχουν ουσιαστικό ρόλο στην κάτω Βουλή, η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Λεκορνί θα μπορούσε να πέσει σε ψηφοφορίες μομφής.

«Αν τις επόμενες ώρες, δηλαδή έως την επόμενη Δευτέρα, δεν υπάρξει σαφής αλλαγή στο κείμενο, δεν θα υπάρχει περιθώριο ελιγμών για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού ή για το νομοσχέδιο κοινωνικής ασφάλισης, οπότε στην πραγματικότητα όλα θα τελειώσουν», δήλωσε ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, στην τηλεόραση BFM την Παρασκευή.

Οι απειλές του αρχηγού των Σοσιαλιστών έρχονται ενώ το κόμμα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο να εξασφαλίσει περισσότερα από τον Λεκορνί για τα δημοσιονομικά σχέδια και στο να αποφύγει νέες εκλογές. Η ανατροπή ενός ακόμη πρωθυπουργού πιθανότατα θα οδηγούσε σε πρόωρη ψηφοφορία στη Βουλή, στην οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Σοσιαλιστές θα τα πήγαιναν άσχημα.

Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων 10ετούς διάρκειας γαλλικών και γερμανικών ομολόγων, ένα δείκτη κινδύνου που παρακολουθείται στενά, αυξήθηκε στις 81 μονάδες βάσης την Παρασκευή, το μεγαλύτερο επίπεδο των τελευταίων 10 ημερών. Αυτό παραμένει ωστόσο κάτω από το μέγιστο των 89 μονάδων βάσης νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του.

Πολιτική αβεβαιότητα για την γαλλική κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του Λεκορνί επέζησε οριακά από ψήφο μομφής την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι Σοσιαλιστές απείχαν, μετά την υπόσχεση του πρωθυπουργού να αναστείλει τη μη δημοφιλή μεταρρύθμιση των συντάξεων του 2023. Ωστόσο, η Αριστερά ζητά περισσότερες παραχωρήσεις όσον αφορά τον πυρήνα του προτεινόμενου προϋπολογισμού του 2026, ο οποίος στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ από 5,4% φέτος.

Τα σχέδια είναι επισφαλή, καθώς ο Λεκορνί δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά έχουν δηλώσει ότι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο πρωθυπουργός έχει επίσης δηλώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει συνταγματική διάταξη για να παρακάμψει τις ψηφοφορίες για το νομοσχέδιο, αφήνοντας τους βουλευτές μεγαλύτερο περιθώριο για συζήτηση και διαπραγμάτευση σχετικά με φόρους και δαπάνες.

Αύξηση φόρων ζητά ο Φορ

Ο Φορ δήλωσε ότι οι φόροι πρέπει να αυξηθούν περισσότερο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Λεκορνί, ώστε να αποφευχθούν ορισμένες από τις προγραμματισμένες περικοπές δαπανών που θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι Σοσιαλιστές πιέζουν για την επαναφορά των φόρων περιουσίας και την επιβολή ειδικού φόρου στις μεγαλύτερες περιουσίες, γνωστού με το όνομα του δημιουργού του, Γκαμπριέλ Ζούκμαν.

«Αν δεν έχουμε επιπλέον έσοδα, δεν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε το υπόλοιπο κείμενο που θα ακολουθήσει», είπε ο Φορ. «Δεν μπορούμε να ζητάμε από την εργατική και μεσαία τάξη να συνεχίσουν να κάνουν θυσίες, όταν οι πλουσιότεροι δεν συμμετέχουν».

Η πολιτική αναταραχή και η αβεβαιότητα για το πώς η Γαλλία θα περιορίσει το ανεξέλεγκτο έλλειμμά της έχουν ήδη προκαλέσει υποβαθμίσεις αξιολόγησης από τις S&P Global Ratings και Fitch Ratings τις τελευταίες εβδομάδες. Η Moody’s Ratings έχει προγραμματίσει να ενημερώσει την αξιολόγησή της αργά την Παρασκευή.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η αναταραχή επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την οικονομία, με τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή να δείχνουν ότι ο ιδιωτικός τομέας της Γαλλίας συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από Bloomberg