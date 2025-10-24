Χέγκσεθ: Έξι νεκροί από επίθεση των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Η αμερικανική επιδρομή εναντίον ενός φερόμενου ως πλοίου μεταφοράς ναρκωτικών σκότωσε έξι ύποπτους «ναρκοτρομοκράτες» στην Καραϊβική, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στην τελευταία επιχείρηση της εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των ναρκωτικών στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέγκσεθ είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στο πλαίσιο της εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πλοίο λειτουργούσε από τη συμμορία Tren de Aragua, πρόσθεσε. Ενώ ο Χέγσεθ δεν παρείχε κανένα στοιχείο για το τι μετέφερε το πλοίο, δημοσίευσε ένα βίντεο περίπου 20 δευτερολέπτων που φαινόταν να δείχνει το πλοίο στο νερό πριν χτυπηθεί από τουλάχιστον ένα βλήμα και εκραγεί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών και ότι παρόλο που δεν χρειάζεται κήρυξη πολέμου, οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ στην ξηρά θα είναι οι επόμενες.

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει την παρουσία του στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αντιτορπιλικών με κατευθυνόμενους πυραύλους, μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενός πυρηνικού υποβρυχίου και χιλιάδων στρατιωτών.

Αμερικανικά πλήγματα σε ύποπτα πλοία μεταφοράς ναρκωτικών

Μαζί με την πιο πρόσφατη επίθεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει 10 επιθέσεις σε ύποπτα πλοία μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας σχεδόν 40 άτομα. Ενώ το Πεντάγωνο έχει παράσχει λίγες πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις έχουν γίνει εναντίον πλοίων κοντά στη Βενεζουέλα.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους νομικούς εμπειρογνώμονες και Δημοκρατικούς νομοθέτες, οι οποίοι αμφισβητούν το κατά πόσον τηρούν τους νόμους του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι δύο φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών επέζησαν από στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ στην Καραϊβική. Διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πριν επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους, την Κολομβία και τον Ισημερινό.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία. Η Ουάσινγκτον τον Αύγουστο διπλασίασε την αμοιβή της για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για διασυνδέσεις με εμπορία ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες, κάτι που ο Μαδούρο αρνείται.

Πηγή: Reuters