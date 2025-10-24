ΟΗΕ: Τα συντρίμμια από τον πόλεμο στη Γάζα είναι 170 φορές βαρύτερα από το Empire State Building της Νέας Υόρκης

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, η Γάζα είναι θαμμένη κάτω από περισσότερους από 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών και τα τρία τέταρτα των κτιρίων έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που αναλύθηκαν από το AFP.

Μέχρι τις 8 Ιουλίου 2025, ο ισραηλινός στρατός είχε προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει σχεδόν 193.000 κτίρια στην πυκνοκατοικημένη περιοχή, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% των υφιστάμενων δομών πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση από το πρόγραμμα UNOSAT των Ηνωμένων Εθνών.

Σε μια αξιολόγηση εικόνων από τις 22 έως τις 23 Σεπτεμβρίου της πόλης της Γάζας, ο οργανισμός του ΟΗΕ εκτιμά ότι ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό – 83% – των κτιρίων εκεί είχε υποστεί ζημιές ή είχε καταστραφεί.

Το σύνολο των 61,5 εκατομμυρίων τόνων συντριμμιών είναι σχεδόν 170 φορές το βάρος του Empire State Building της Νέας Υόρκης και ισοδυναμεί με πάνω από 169 κιλά συντριμμιών για κάθε τετραγωνικό μέτρο της μικρής έκτασης της Γάζας.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των συντριμμιών δημιουργήθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του πολέμου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

Η καταστροφή των κτιρίων επιταχύνθηκε επίσης τους μήνες που προηγήθηκαν της τρέχουσας εκεχειρίας.

Οκτώ εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών δημιουργήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2025, κυρίως στο νότιο τμήμα της περιοχής μεταξύ Ράφα και Χαν Γιουνίς.

Προειδοποίηση του UNEP

Μια προκαταρκτική ανάλυση που δημοσιεύθηκε από το UNEP τον Αύγουστο προειδοποίησε ότι τα συντρίμμια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του εκτεθειμένου πληθυσμού.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ υποδηλώνει ότι τουλάχιστον 4,9 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί με αμίαντο από παλιά κτίρια, ιδιαίτερα κοντά σε καταυλισμούς προσφύγων όπως αυτοί στην Τζαμπαλίγια στα βόρεια, στη Νούσεϊράτ και στο αλ-Μαγκάζι στο κέντρο, και στη Ράφα και στο Χαν Γιουνίς στα νότια.

Το UNEP αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί με «επικίνδυνα απόβλητα από γνωστές βιομηχανικές εγκαταστάσεις».

Πηγή: AFP