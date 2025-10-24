Στήριξη Ρούμπιο σε Τουρκία: Το Ισραήλ πρέπει να «αισθάνεται άνετα» με τις χώρες που στέλνουν στρατεύματα στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι η εμπλοκή της Τουρκίας και της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ παραμένει αναποφάσιστο και ότι το Ισραήλ πρέπει να «αισθάνεται άνετα» με τις χώρες που στέλνουν στρατεύματα στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα την ιδέα η Παλαιστινιακή Αρχή να διαδραματίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας, ενώ οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία έχουν καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού των ΗΠΑ εάν τουρκικά στρατεύματα θα αναπτυχθούν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που θα συσταθεί στη Λωρίδα, ο Ρούμπιο απαντά: «Δεν έχουμε σχηματίσει ακόμη αυτή τη δύναμη, επομένως υπάρχει ακόμη δουλειά σε εξέλιξη».

«Προφανώς, καθώς συγκροτείτε αυτή τη δύναμη, θα πρέπει να υπάρχουν και χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», συνέχισε, λέγοντας ότι «υπάρχουν πολλές χώρες που εκφράζουν ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να τις προσδιορίσει.

«Δεν θέλω να επεκταθώ σε τίποτα σχετικά με το ποιος δέχεται βέτο, ποιος δεν επιτρέπεται. Προφανώς, κάθε μέλος αυτής της δύναμης πρέ πει να είναι κάποιος που έχει την ικανότητα και την προθυμία, αλλά και κάποιος με τον οποίο όλοι αισθάνονται άνετα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ», είπε, αναφερόμενος σε αναφορές ότι το Ισραήλ είπε στις ΗΠΑ ότι η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα θα ήταν μια κόκκινη γραμμή για την Ιερουσαλήμ.

Η μεταπολεμική Γάζα και ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας, ο Ρούμπιο λέει: «Έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την Παλαιστινιακή Αρχή όπως έχει σήμερα και σίγουρα την ανάγκη για μεταρρύθμιση όσον αφορά τον ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον της Γάζας. Αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αν υπάρξει κανένας ρόλος. Δεν γνωρίζουμε».

Η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας «θα είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής εργασίας με το Ισραήλ, με εταίρους-εθνικά κράτη. Για να λειτουργήσει, όλοι πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό», λέει.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Γάζα «δεν μπορεί να είναι ένα μέρος που κυβερνάται από οποιονδήποτε θέλει να τη χρησιμοποιήσει ως ορμητήριο για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Αν συμβεί αυτό, τότε θα υπάρξει ένας ακόμη πόλεμος… Δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη όσο υπάρχει μια περιοχή ή ένα έδαφος που χρησιμοποιείται ως ορμητήριο για να απειληθεί η ασφάλεια του Ισραήλ. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, και όλοι όσοι υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία το καταλαβαίνουν».

Ο Ρούμπιο τονίζει επίσης ότι οι εναπομείναντες νεκροί όμηροι στη Γάζα «θα απελευθερωθούν».

«Αυτό θα συμβεί. Αν δεν συμβεί, τότε η συμφωνία θα παραβιαστεί, αλλά θα συμβεί», λέει.

Πηγή: Times of Israel