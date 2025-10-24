Logo Image

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι: Συνάντηση με Κάρολο, θερμή υποδοχή από τον Στάρμερ

Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Συνέρχεται η Συμμαχία των Προθύμων

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αυτήν την ώρα συναντά τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ, εν όψει της συνάντησης της Συμμαχίας των Προθύμων.

Η υποδοχή του Ζελένσκι στο «Νούμερο 10» και ο εναγκαλισμός με τον Κιρ Στάρμερ είναι ένα σαφές μήνυμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να παραμείνει ένας από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της Ουκρανίας, θεωρεί το BBC.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών των «Προθύμων», ο κ. Στάρμερ αναμένεται να πιέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να παράσχουν στην Ουκρανία περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, μετά επιτυχημένη επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό χημικό εργοστάσιο χρησιμοποιώντας τους πυραύλους Storm Shadow που παρέχονται από τη Βρετανία.

Ο Ζελένσκι μετέβη και στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο για τρίτη φορά φέτος.

Πηγές: Guardian, BBC

