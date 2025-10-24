Logo Image

Τουρκία: 14 νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες ανοικτά της Αλικαρνασσού

Κόσμος

Τουρκία: 14 νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες ανοικτά της Αλικαρνασσού

Φωτ. αρχείου

Αγνοούνται 2 άτομα

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη αγνοούνται, έπειτα από ναυάγιο φουσκωτής λέμβου με μετανάστες ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Η τουρκική Ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από κλήση, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενός Αφγανού που κατόρθωσε να φτάσει σε βραχώδη περιοχή και τηλεφώνησε ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φουσκωτή λέμβος με 18 μετανάστες και πρόσφυγες βυθίστηκε 10 λεπτά έπειτα από την αναχώρησή της.

Αγνοούνται 2 άτομα

Σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής ανέσυραν τις σορούς 14 ατόμων, ενώ διεσώθησαν άλλα δύο άτομα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων δύο ατόμων με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

