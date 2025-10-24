Βραζιλία: Ο Λούλα είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με τον Τραμπ για δασμούς και Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εάν πραγματοποιηθεί συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων των δασμών στις βραζιλιάνικες εξαγωγές και των εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Μιλώντας στην Τζακάρτα πριν ταξιδέψει στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Μαλαισία, ο Λούλα δήλωσε ότι η πιθανή συνάντηση, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας σχεδιάζει να υποστηρίξει ότι οι δασμοί 50% που επέβαλε η Ουάσιγκτον σε βραζιλιάνικα προϊόντα ήταν «λάθος», επικαλούμενος ένα εμπορικό πλεόνασμα 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με τη Βραζιλία σε διάστημα 15 ετών.

«Δεν υπάρχουν απαγορευμένα θέματα», δήλωσε ο Λούλα στους δημοσιογράφους. «Μπορούμε να μιλήσουμε για τη Γάζα, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα, κρίσιμα υλικά, σπάνιες γαίες — οτιδήποτε».

Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές των περισσότερων βραζιλιάνικων προϊόντων στο 50% από 10% στις αρχές Αυγούστου, συνδέοντας την κίνηση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο.

Ο Λούλα επέκρινε επίσης τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε Βραζιλιάνους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος επέβλεψε τη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος.

Για τη Βενεζουέλα

Σχετικά με τη Βενεζουέλα, ο Λούλα δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μια συζήτηση με τον Τραμπ, προτρέποντας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας εν μέσω αναφορών για επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει τη συνάντηση και το όνομα του Λούλα δεν αναφέρθηκε στην ενημέρωση του Τραμπ για το ταξίδι του στην Ασία.

Πηγή: Reuters