Γερμανία: Η πλειοψηφία συμφωνεί με τον Μερτς ότι οι μετανάστες «επιβαρύνουν το αστικό τοπίο»

Απήχηση στους πολίτες, φαίνεται ότι βρίσκει η δήλωση του Γερμανού καγκελάριου περί «αστικού τοπίου», το οποίο επιβαρύνεται από την παρουσία πολλών μεταναστών, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο κ. Μερτς είχε δίκιο με την δήλωσή του για το «αστικό τοπίο», ενώ αντίθετη γνώμη εκφράζει το 29%. Το ποσοστό των πολιτών που συμφωνούν φθάνει το 70% στις ηλικίες 35-59 ετών, το 66% στους άνω των 60 ετών και στο 42% στην ηλικιακή ομάδα 18-34. Το 66% των ερωτηθέντων δηλώνουν πάντως ότι αισθάνονται «μάλλον ασφαλείς» σε δημόσιους χώρους και πλατείες, ενώ το 33% απαντά αρνητικά στο ερώτημα.

Τον Αύγουστο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 80% και 18%.

Επιπλέον, στο ερώτημα, εάν η κυβέρνηση κάνει αρκετά για τις περιπτώσεις των υπό απέλαση μεταναστών, το 58% απαντά «πολύ λίγα», το 24% «αρκετά» και το 10% «υπερβολικά πολλά».

Για το ζήτημα της στράτευσης

Σχετικά με την συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την στράτευση, το 50% δηλώνει ότι πρέπει να εισαχθεί η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για άνδρες και γυναίκες, το 19% μόνο για τους άνδρες και το 29% τοποθετείται συνολικά αρνητικά.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) παραμένει πρώτη δύναμη με 27% και χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση, με την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) να ακολουθεί με 25%, επίσης χωρίς μεταβολή. Το ίδιο ισχύει για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% και τους Πράσινους με 11%. Στην μέτρηση διαφοροποιούνται μόνο τα ποσοστά της Αριστεράς, η οποία χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 10%. Το 52% (+6) των ερωτηθέντων εκφράζει «μάλλον κακή» γνώμη για το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 43% (-2) «μάλλον καλή». Προσωπικά για τον καγκελάριο, το 49% (+3) έχει «μάλλον κακή» γνώμη, με το 46% (+1) να δηλώνει ότι έχει «μάλλον καλή» γνώμη για το έργο του. Το 62% εκτιμά ωστόσο ως ορθό τον αποκλεισμό από το CDU της συνεργασίας με την AfD και το 36% ως λανθασμένο.

Για Γάζα και Ουκρανικό

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, το 91% δεν πιστεύει ότι η εκεχειρία στην Λωρίδα της Γάζας θα διαρκέσει και αντίθετη άποψη εκφράζει μόλις το 6%, ενώ σχετικά με την Ουκρανία, το 46% υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η μάχη για την απελευθέρωση των κατεχόμενων από τις ρωσικές δυνάμεις περιοχών και το 46% ότι πρέπει το Κίεβο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Αυτή η γνώμη συγκεντρώνει μάλιστα στις ανατολικές περιοχές της χώρας την υποστήριξη του 58%, ενώ στις δυτικές του 44%.