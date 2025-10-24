Γερμανία: Ακυρώθηκε το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Βάντεφουλ στην Κίνα

Το ταξίδι του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Κίνα, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή, δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου του.

«Αναβάλλουμε το ταξίδι για αργότερα», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε τακτική συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Γερμανία ανησυχεί για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ήταν επίσης αδύνατο να οργανωθούν επαρκείς συναντήσεις για το ταξίδι, πρόσθεσε.

Αρνήθηκε να πει ποια χώρα ακύρωσε το ταξίδι, προσθέτοντας ότι η Γερμανία λυπάται για την εξέλιξη, δεδομένης της σημασίας της Κίνας ως χώρας, «η οποία, όπως καμία άλλη, έχει επιρροή στη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας».

