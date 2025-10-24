Ρούμπιο: Η δύναμη ασφαλείας στη Γάζα θα πρέπει να απαρτίζεται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ «νιώθει άνετα»

H διεθνής δύναμη ασφαλείας που θα αναπτυχθεί στη Γάζα, βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός, θα πρέπει να αποτελείται από χώρες με τις οποίες το Ισραήλ «αισθάνεται άνετα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι το μέλλον της διακυβέρνησης στη Γάζα θα πρέπει να καθοριστεί μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών-εταίρων, αλλά δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη Χαμάς, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί οποιοσδήποτε πιθανός ρόλος και για την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ αρνήθηκε να πει εάν το Ισραήλ θα χρειαστεί «άδεια» των ΗΠΑ για να επαναλάβει εχθροπραξίες κατά της Χαμάς στη Γάζα, εάν η οργάνωση συνεχίσει να αποτελεί απειλή, τονίζοντας πάντως ότι το αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός έχει ευρεία περιφερειακή υποστήριξη και αποτελεί «το καλύτερο» και «το μοναδικό σχέδιο».

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα κατά της Χαμάς, ανεξάρτητα, σε περίπτωση που η οργάνωση επανεξοπλιστεί ή ανασυνταχθεί, ο Ρούμπιο απάντησε:

«Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με άδεια ή κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε το σχέδιο να πετύχει.

Υπάρχει μόνο ένα σχέδιο

«Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Είναι το μοναδικό σχέδιο. Αυτό που πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτύχει. Είναι αυτό που πιστεύουμε ότι βρίσκεται ήδη στον δρόμο προς την επιτυχία», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Ρούμπιο υπογράμμισε:

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να αποστρατιωτικοποιηθεί, αυτό αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας και θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις».

Και πρόσθεσε:

«Εχουμε μια συμφωνία και η συμφωνία απαιτεί να τηρηθούν οι όροι της. Το Ισραήλ έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας στο δεύτερο στάδιο της συμφωνίας «είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο», αλλά πρόσθεσε:

«Θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία των συνθηκών ώστε οι άνθρωποι στη Γάζα να μην τρομοκρατούνται από τη Χαμάς και να μπορούν να έχουν ζωές, δουλειές, επιχειρήσεις και ένα καλύτερο μέλλον».