Μολδαβία: Νέος πρωθυπουργός ο Αλεξάντρου Μουντεάνου

REUTERS/Vladislav Culiomza

Ο 61χρονος Αλεξάντρου Μουντεάνου δεν έχει εμπειρία στην πολιτική και έχει κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Ο Αλεξάντρου Μουντεάνου ορίστηκε νέος πρωθυπουργός της Μολδαβίας από την πρόεδρο της χώρας, τη φιλοευρωπαία, Μάια Σάντου.

«Ύστερα από διαβουλεύσεις με κοινοβουλευτικές ομάδες, υπέγραψα σήμερα το διάταγμα διορίζοντας τον κ. Αλεξάντρου Μουντεάνου υποψήφιο για τη θέση του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», δήλωσε η Σάντου μέσω Facebook.

Φιλοευρωπαϊκή πορεία

Το κεντροδεξιό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο 55 έδρες σε σύνολο 101, ένας αριθμός επαρκής για να σχηματιστεί νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση και να παραμείνει η πρώην σοβιετική δημοκρατία σε φιλοευρωπαϊκή πορεία.

Οι εκλογές θεωρήθηκαν καθοριστικές για το μέλλον της χώρας των 2,4 εκατ. κατοίκων, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει με ψηφοφορία τον διορισμό του Μουντεάνου την επόμενη εβδομάδα.

Ο 61χρονος Αλεξάντρου Μουντεάνου δεν έχει εμπειρία στην πολιτική και έχει κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Το 2016, ίδρυσε μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων στη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπου έζησε αρκετά χρόνια πριν μετακινηθεί στο Βουκουρέστι μετά την μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022. Έχει μολδαβική, ρουμανική και αμερικανική υπηκοότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

