Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την απελευθέρωση Μπαργούτι από το Ισραήλ

Προς δυσαρέσκεια του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι θα μπορούσε να καλέσει το Τελ Αβίβ να απελευθερώσει τον εμβληματικό φυλακισμένο επικεφαλής της Φατάχ, Μαρουάν Μπαργούτι, τον πιο δημοφιλή και ενδεχομένως ενωτικό Παλαιστίνιο ηγέτη.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ότι έχει συζητήσει την πιθανότητα απελευθέρωσης του Μπαργούτι με βοηθούς του στον Λευκό Οίκο.

«Ήμουν κυριολεκτικά αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα περίπου 15 λεπτά πριν τηλεφωνήσετε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο περιοδικό Time όταν ρωτήθηκε για τον Μπαργούτι. «Οπότε θα πάρω μια απόφαση».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις συζητήσεις του Τραμπ επί του θέματος. Ωστόσο, το ότι ο ίδιος αναγνώρισε ότι το θέμα έχει συζητηθεί υπογραμμίζει το δύσκολο έργο της εύρεσης αξιόπιστων πολιτικών προσωπικοτήτων για να επιβλέπουν τη διακυβέρνηση στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δηλώνουν ότι έχουν δεσμευτεί να μην επιτρέψουν στη Χαμάς να συνεχίσει να κυβερνά την περιοχή.

Αντιδρά ο Μπεν-Γκβιρ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, άφησε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα.

Χαρακτήρισε τον Μπαργούτι «μισητό Ναζί δολοφόνο υπεύθυνο για το αίμα πολλών αμάχων, γυναικών και παιδιών» ο οποίος «δεν θα απελευθερωθεί και δεν θα ηγηθεί της Γάζας».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφει ότι «το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» και ότι «τα μέλη της Κνεσέτ ψηφίζουν κατά την κρίση τους».

Παράλληλα εκφράζει την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον καλύτερο Αμερικανό πρόεδρο για το Ισραήλ».

Με πληροφορίες από Associated Press, Reuters, BBC