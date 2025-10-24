Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Παλαιστίνιος Νέλσον Μαντέλα» που ο Τραμπ εξετάζει να πιέσει το Ισραήλ να απελευθερώσει

Ανοιχτό άφησε, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να καλέσει το Ισραήλ να απελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργκούτι, έναν από τους πιο γνωστούς Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατουμένους, που παραμένει στη φυλακή εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

«Ήμουν κυριολεκτικά αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα περίπου 15 λεπτά πριν με καλέσετε», είπε ο Τραμπ. «Οπότε θα πάρω μια απόφαση», πρόσθεσε εξηγώντας ότι είχε μιλήσει με συνεργάτες του για το αν θα έπρεπε να πιέσει προσωπικά το Ισραήλ για την απελευθέρωση του Μπαργκούτι.

Ο «Παλαιστίνιος Νέλσον Μαντέλα»

Πρώην στέλεχος της Φατάχ, ο Μαρουάν Μπαργκούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, τα κίνητρα πίσω από τις διώξεις του ήταν πολιτικά υποκινούμενα. Ο ίδιος αρνήθηκε να αναγνωρίσει τις κατηγορίες που του προσάπτει το Ισραήλ. Αθωώθηκε επίσης για 21 κατηγορίες ανθρωποκτονίας λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Η απελευθέρωσή του αποτελεί πάγια αξίωση της Χαμάς στις κατά καιρούς διαπραγματεύσεις. Έτσι, το όνομα του Μπαργκούτι, γνωστού και ως ο «Παλαιστίνιος Νέλσον Μαντέλα», επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από την συμφωνία εκεχειρίας που διαμόρφωσε ο Τραμπ αυτόν τον μήνα, η οποία προέβλεπε ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με περίπου 2.000 Παλαιστινίους κρατουμένους. Η απελευθέρωσή του θα μπορούσε, σύμφωνα με αναλυτές, να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενότητα των Παλαιστινίων και την αναβίωση των συζητήσεων γύρω από λύση δύο κρατών.

Πιέζει η οικογένειά του

Φοβούμενη ότι ο Μπαργκούτι μπορεί να πεθάνει στη φυλακή, η οικογένεια του έχει εντείνει τις προσπάθειές της, μέσω μιας παγκόσμιας εκστρατείας, για να διασφαλίσει την απελευθέρωσή του, κατά τα πρότυπα του Νέλσον Μαντέλα. Ο γιος του Ααράμπ Μπαργούτι δήλωσε στους Times από τη Ραμάλα: «Ο Μαντέλα θεωρούνταν από τους εχθρούς του τρομοκράτης, αλλά οδήγησε τη Νότια Αφρική στην ειρήνη και την ελευθερία».

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Μπαργκούτι, Φάντουα, η οποία είχε ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να πιέσει τους διαπραγματευτές για την απελευθέρωσή του, ήρθε αντιμέτωπη με νέες καταγγελίες για την φερόμενη κακομεταχείρισή του εβδομάδες πριν από την κορύφωση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

Καταγγελίες τεσσάρων πρόσφατα αποφυλακισμένων κρατουμένων ότι ο Μπαργκούτι ξυλοκοπήθηκε τον Σεπτέμβριο από Ισραηλινούς σωφρονιστικούς έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Σχολιάζοντας την φερόμενη επίθεση ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε περήφανος που οι συνθήκες κράτησής του άλλαξαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. «Δίνω την πλήρη υποστήριξή μου στους άνδρες και τις γυναίκες μαχητές της σωφρονιστικής υπηρεσίας, οι οποίοι κάνουν ιερό έργο κάθε μέρα για την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Μπαργκούτι «μισητό Ναζί δολοφόνο υπεύθυνο για το αίμα πολλών αμάχων, γυναικών και παιδιών» ο οποίος «δεν θα απελευθερωθεί και δεν θα ηγηθεί της Γάζας».

Η σωφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ δήλωσε από την πλευρά της ότι λειτούργησε «σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υγεία όλων των κρατουμένων».

«Μπορεί να ενώσει τον παλαιστινιακό λαό»

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η οικογένεια του Μπαργκούτι ενημερώθηκε για φερόμενη επίθεση από τότε που το όνομά του εμφανίστηκε στην κορυφή της λίστας των διαπραγματεύσεων.

Ο Μπαργκούτι θεωρείται απειλή από την ισραηλινή κυβέρνηση λόγω της δημοτικότητάς του μεταξύ των Παλαιστινίων τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας και της προτίμησή του για λύση δύο κρατών. Υποστηρίζεται επίσης ως υποψήφιος ηγέτης από εξέχοντες Ισραηλινούς πολιτικούς και προσωπικότητες ασφαλείας που υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών.

«Καταλαβαίνουν ότι είναι αυτός που μπορεί να ενώσει τον παλαιστινιακό λαό υπό το όραμα της λύσης των δύο κρατών, και αυτό το όραμα γίνεται αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο γιος του.

Η δημοτικότητα του Μπαργκούτι αποτελεί επίσης απειλή για την κυριαρχία του Μαχμούντ Αμπάς, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος δεν έχει βρεθεί σε εκλογική διαδικασία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ο Μπαργκούτι είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα από το κελί του στις παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές του 2021, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν. Η οικογένειά του αναμένει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος σε ενδεχόμενες εκλογές στο μέλλον.