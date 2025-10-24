Τουρκία: Δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες κατά του CHP για «εκλογική απάτη»

Τουρκικό δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες περί «εκλογικής απάτης» κατά τη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο συνέδριό του το 2023.

Εφόσον οι κατηγορίες γίνονταν δεκτές από το δικαστήριο, θα οδηγούσαν στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP και την καθαίρεση του ηγέτη του Οζγκιούρ Εζέλ.

Επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν κατήγγειλαν ότι η δικαστική δίωξη είχε ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει την δύναμή του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος ο Οζγκιούρ Εζέλ είχε χαρακτηρίσει τη δίωξη «δικαστικό πραξικόπημα» κατά του CHP».

Είχε προηγηθεί σωρεία διώξεων κατά του CHP και των στελεχών του κατά τον τελευταίο χρόνο, που έχει οδηγήσει πλήθος αξιωματούχων και αιρετών του κεμαλικού κόμματος στη φυλακή.

Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης ενισχύθηκε κατά 3,4%, όπως και η τουρκική λίρα.

Νέα έρευνα κατά Ιμάμογλου για «κατασκοπεία»

Ταυτόχρονα πάντως, νέα έρευνα, αυτήν τη φορά για «κατασκοπεία» ξεκίνησε κατά του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του μεγαλύτερου πολιτικού αντίπαλου του Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο με κατηγορίες περί «διαφθοράς».