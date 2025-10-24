Όρμπαν: Η Ουγγαρία αναζητεί τρόπους για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουγγαρία αναζητεί τρόπους προκειμένου να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Όρμπαν, δίχως πάντως να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ορμπάν ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ότι επικοινώνησε με την ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL σχετικά με τις κυρώσεις. Σε συνέντευξή του στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth, επεσήμανε ότι «προσπαθούμε να προσπεράσουμε αυτές τις κυρώσεις».

Ουγγαρία και Σλοβακία εξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο

Τα διυλιστήρια της MOL στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία, με συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας 14,2 εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως, εξαρτώνται από το ρωσικό αργό που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα. Η μονάδα της MOL στη Σλοβακία, η Slovnaft, ανακοίνωσε χθες ότι αναλύει τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία της από τις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Τον περασμένο χρόνο η MOL αντιμετώπισε προβλήματα με τις παραδόσεις όταν η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις στην Lukoil. Η εταιρεία συνήψε συμφωνίες για να αποκτήσει την κυριότητα των επηρεαζόμενων ποσοτήτων αργού πετρελαίου στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας, προκειμένου να διατηρήσει τη ροή των παραδόσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Όρμπαν, επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχοθετώντας τις εταιρείες Lukoil και Rosneft καθώς προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα για να συμφωνήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία. Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.