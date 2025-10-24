Η Ευρώπη θα αγοράζει όπλα για την Ουκρανία

Να «αυξήσουν τη δωρεά όπλων μεγάλου βεληνεκούς» στο Κίεβο, αξιώνει από τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που συγκαλεί το απόγευμα στο Λονδίνο μια νέα συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

«Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να καλέσει τους ηγέτες να θέσουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», ανέφερε η Ντάουνιγκ Στριτ.

Στη συνάντηση του συνασπισμού των Προθύμων στη βρετανική πρωτεύουσα, που θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, θα παραστεί και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Κιρ Στάρμερ θα καλέσει επίσης τους Ευρωπαίους εταίρους του να άρουν τις όποιες ενστάσεις έχουν για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών κεφαλαίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί «η ουκρανική άμυνα και να αγοραστούν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς για την Ουκρανία, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι Ευρωπαίοι ήδη προμηθεύουν τους Ουκρανούς με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ιδίως τους γαλλικούς Scalp και τους βρετανικούς «Storm Shadow», αλλά σε μικρές ποσότητες.

Η Ουκρανία ωστόσο, έχει ζητήσει ανεπιτυχώς γερμανικούς πυραύλους Taurus και οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής έχουν αρνηθεί να δώσουν στο Κίεβο τους Τόμαχοκ, όπως ήλπιζε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πού θα βρεθούν τα χρήματα

Το ερώτημα είναι βέβαια που θα βρεθούν τα χρήματα για την αγορά των οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία, καθώς οι 27 δεν συμφώνησαν στη «χρήση» των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών κεφαλαίων, που κυρίως βρίσκονται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων Euroclear, στις Βρυξέλλες.

Μπορεί, ορισμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν να ήθελαν να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή εντολή να αναπτύξει ένα σχέδιο για το πώς τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Euroclear, να διατεθούν ως ομολογιακό δάνειο στην Ουκρανία, αλλά αντέδρασε το Βέλγιο.

Ο Φλαμανδός πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ φοβήθηκε ότι θα αντιμετώπιζε την οργή της Μόσχας, μπλέκοντας μάλιστα τη χώρα του σε έναν επικίνδυνο δικαστικό αγώνα με τη Ρωσία. Αλλά και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ συμμερίζονται ορισμένες από τις ανησυχίες του Βελγίου.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός ζήτησε να λάβει εγγυήσεις από όλα τα κράτη μέλη ότι δεν θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η χώρα του, σε περίπτωση νομικών διαφορών, με τη Ρωσία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έδειξε μάλιστα να κατανοεί τις ανησυχίες του Μπαρτ ντε Βέβερ. «Αν ήμουν ο Βέλγος πρωθυπουργός, θα είχα προβάλει τα ίδια επιχειρήματα», είπε ο Μερτς.

Η στρατηγική Τραμπ

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην αεράμυνα, σε τέτοιο βαθμό που φέρεται να φτάνουν από τις ΗΠΑ δέκα πύραυλοι Patriot, τους οποίους πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.

Όσον αφορά τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ο Τραμπ αλλάζει γρήγορα γνώμη. Ακόμα και με τους Τόμαχοκ, σε κάποιο σημείο φαινόταν ότι είχε αποφασίσει να τους προμηθεύσει, μόνο και μόνο για να αλλάξει γνώμη. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική πίεσης προς τον Πούτιν να κάνει κάποιες παραχωρήσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος και οι εκπρόσωποί του συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κατάπαυση του πυρός. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θέλουν οι Ρώσοι είναι σαφές από την αρχή του πολέμου. Δεν έχουν αλλάξει τη θέση τους.

Θα μπορούσε το κλίμα που δημιουργήθηκε με τις νέες κυρώσεις Τραμπ σε δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς και τις νέες κυρώσεις της ΕΕ στη Μόσχα να οδηγήσει σε μια νέα κλιμάκωση που θα εμπλέκει περισσότερο τη Δύση;

Η Δύση δεν είναι ενωμένη

Ευρωπαίος ανώτερος αξιωματούχος επεσήμανε ότι η ΕΕ επιδιώκει να «απεμπλακεί» από τη ρωσική ενεργειακή εταιρεία Lukoil, η οποία δέχθηκε κυρώσεις από τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο της ΕΕ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες «εργάζονται προς την κατεύθυνση» απαγόρευσης συναλλαγών με τη Lukoil, αλλά εξήγησε ότι η εταιρεία – η οποία είναι ιδιωτική, σε αντίθεση με τις Rosneft και Gazprom που έχουν υποστεί κυρώσεις – διατηρεί εκτεταμένη παρουσία στην Ευρώπη. Εχει διυλιστήρια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη την Γηραιά ήπειρο. «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απεμπλακεί από αυτά τα στοιχεία πριν μπορέσουμε να επιβάλουμε πλήρως κυρώσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος

«Η Δύση δεν είναι ενωμένη», λέει στη Ναυτεμπορική Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Οι συναντήσεις των “Προθύμων” συνεχίζονται, αλλά δεν επιτυγχάνεται τίποτα συγκεκριμένο. Η Ευρώπη δεν εξετάζεται καν, παρά μόνο ως αγοραστής όπλων που θα δοθούν στους Ουκρανούς».

Η Ευρώπη ακολουθεί πάντα το παράδειγμα των άλλων. Οι πρόσθετες κυρώσεις δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα σε κάτι. Ούτε οι ευρωπαϊκές ούτε οι αμερικανικές. Απλώς θα διαιωνίζουν τον πόλεμο…