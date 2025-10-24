«Ιερός τόπος»: Η Βόρεια Κορέα ξεκινά την ανέγερση μνημείου για τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας

Η Βόρεια Κορέα ξεκίνησε την κατασκευή ενός μνημείου αφιερωμένου στους στρατιώτες της χώρας που σκοτώθηκαν πολεμώντας στον πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το «μουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων», όπως θα ονομαστεί, θα κατασκευαστεί στην Πιονγιάνγκ, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και τον πρέσβη της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα Αλεξάντερ Ματσεγκόρα να παρευρίσκονται στην τελετή έναρξης των εργασιών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Ο Κιμ, μιλώντας στην εκδήλωση, δήλωσε ότι το μουσείο «είναι ένα ιερό τόπο αφιερωμένο στην αθανασία των αληθινών πατριωτών», προσθέτοντας πως το μουσείο θα συμπεριλαμβάνει γλυπτά που θα αναπαριστούν τους στρατιώτες οι οποίοι πολέμησαν στη Ρωσία, φωτογραφικό υλικό και έργα τέχνης που θα εικονίζουν τη δράση τους.

Η Βόρεια Κορέα, ένα από τα πιο απομονωμένα έθνη στον κόσμο, έχει γίνει σημαντικός σύμμαχος της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, έχοντας στείλει χιλιάδες στρατιώτες και όπλα για να βοηθήσει το Κρεμλίνο να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις που είχαν εισβάλει στη δυτική Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Κορέας, τουλάχιστον 600 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν αφότου εστάλησαν να πολεμήσουν, κυρίως στις επιχειρήσεις για την ανακατάληψη τομέα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, ο οποίος είχε καταληφθεί σε αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2024.

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το KCNA, ο Κιμ είπε ότι τα στρατεύματα της χώρας του βρέθηκαν στο Κουρσκ για ένα χρόνο, επαινώντας τα που βοήθησαν τη Ρωσία να επιτύχει μια «αποφασιστική νίκη». «Οι ήρωές μας κατέστρεψαν τους διαβολικούς νεοναζιστές εισβολείς χάρη στην αποφασιστικότητά τους να μην ανεχθούν καμιά επίθεση και να αφανίσουν τους επιτιθέμενους», ανέφερε στην ομιλία του, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο, στην οποία τόνισε ακόμη πως η σχέση ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα «φθάνει πλέον στο ιστορικό απόγειό της», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας βρίσκονται σε «ιστορικό απόγειο».