Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά Ιμάμογλου για «κατασκοπεία»

REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος Μέρνταν Γιαναρντάγκ συνελήφθη την Τετάρτη, ενώ ο Εκρέμ Ιμάμογλου οδηγήθηκε για ανάκριση στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για κατασκοπεία

Έρευνα εις βάρος του φυλακισμένου πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και άλλων προσώπων για κατασκοπεία ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος Μέρνταν Γιαναρντάγκ συνελήφθη την Τετάρτη, ενώ ο Εκρέμ Ιμάμογλου οδηγήθηκε για ανάκριση στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για κατασκοπεία, που περιλαμβάνει επίσης τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκουν και τον διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νεκάτι Οζκάν.

Ο Γκουν είχε συλληφθεί στις 4 Ιουλίου με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό άλλων χωρών, καθώς και για χρήση κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας για μυστικές συναλλαγές.

