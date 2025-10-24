Logo Image

Ιαπωνία: Συνελήφθη άντρας που κράδαινε μαχαίρι κοντά στην αμερικανική πρεσβεία – Ένας αστυνομικός τραυματίας

Κόσμος

jp.usembassy.gov/Φωτ. αρχείου

Το συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο

Ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, συνελήφθη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο.

Ένας αστυνομικός των μονάδων αποκατάστασης της τάξης τραυματίστηκε, αναφέρει το ρεπορτάζ του TBS επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.

Το κίνητρο δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό.

Το συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο.

Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και την νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία από τις 27 ως τις 29 Οκτωβρίου, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο έχει κινητοποιήσει επιπλέον 18.000 αστυνομικούς για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη διάρκεια της επίσκεψής του, μετέδωσε στις αρχές της εβδομάδα το Kyodo News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

