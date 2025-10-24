Μετά το πλήγμα στη Ρωσία με τους Storm Shadow, η Βρετανία καλεί τη «συμμαχία των προθύμων» να ενισχύσουν τις δωρεές πυραύλων μεγάλων βεληνεκούς προς την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει σκοπό να καλέσει σήμερα τις χώρες μέλη της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων να αυξήσουν τις δωρεές οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα φιλοξενήσει ηγέτες της συμμεχίας, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Λονδίνο, για συνομιλίες σχετικά με το πώς να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα και να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας.

«Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τους ηγέτες να βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», εξήγησαν οι υπηρεσίες του στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

«Το μόνο άτομο που εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση και δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος είναι ο πρόεδρος πούτιν», δήλωσε ο Στάρμερ.

Τα μέτρα που αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι περιλαμβάνουν περαιτέρω προσπάθειες για να «βραχυκυκλώσει» η ρωσική οικονομία βγάζοντας το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την παγκόσμια αγορά και αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Στάρμερ αναμέται να καλέσει τους ηγέτες να αυξήσουν τις προμήθειες όπλων μεγάλου βεληνεκούς μετά την επίθεση σε χημικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ της Ρωσίας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Storm Shadow που έχουν δοθεί στο Κίεβι από τη Βρετανία.

Οι ευρωπαίοι προμηθεύουν ήδη πυραύλους συγκριτικά μεγάλης εμβέλειας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ιδίως γαλλικούς SCALP και βρετανικούς Storm Shadow, αλλά σε μικρές ποσότητες.

Η Ουκρανία, που παράγει κι αυτή κάποιους πυραύλους του τύπου αυτού (Neptune, Flamingo) ζητεί αντίθετα επίμονα, χωρίς επιτυχία, γερμανικούς πυραύλους Taurus. Ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται ως τώρα να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk, όπως ήλπιζε ο Ζελένσκι.

Ο Στάρμερ αναμένεται ακόμη να ανακοινώσει «επιτάχυνση» του βρετανικού προγράμματος κατασκευής 5.000 πυραύλων προορισμένων για την άμυνα της Ουκρανίας.

Κάπου 140 από αυτούς τους «ελαφρείς πυραύλους πολλαπλών ρόλων» αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το πακέτο αποτελεί μέρος της συμφωνίας ύψους 1,6 δισ. λιρών μεταξύ της βρετανικής βιομηχανίας και της Ουκρανίας τον Μάρτιο για την προμήθεια πάνω από 5.000 ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων.

Η συνάντηση

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένο να γίνει το απόγευμα, την επομένη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος

Αναμένονται επίσης στη βρετανική πρωτεύουσα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ο ομόλογός της της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ.

Άλλοι είκοσι ηγέτες – ανάμεσά τους θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν – αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες μέσω βιντεοσυνδέσεων, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Στη συμμαχία των προθύμων αυτή συμμετέχουν 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Την συνδιευθύνουν Στάρμερ και Μακρόν.