Ντάνιελ Νομπόα: Απόπειρα δολοφονίας με δηλητηριασμένα σοκολατάκια καταγγέλει ο πρόεδρος Ισημερινού

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα έκανε γνωστό την Πέμπτη πως έγινε απόπειρα δολοφονίας του με δηλητηριασμένα σοκολατάκια, με τρούφες που περιείχαν «τρία χημικά προϊόντα».

Όπως είπε, σε συνέντευξή του στο CNN, τα σοκολατάκια του δόθηκαν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Η παρουσία τριών χημικών συστατικών «σε υψηλή συγκέντρωση δεν μπορεί να ήταν αθέλητη», ανέφερε προσθέτοντας πως «καταθέσαμε μήνυση» και «παρουσιάσαμε αποδείξεις» ιδίως για «τη συγκέντρωση των τριών χημικών προϊόντων».

Ο 37χρονος πρόεδρος πρόεδρος του Ισημερινού τόνισε επίσης ότι αυτών των συστατικών δεν θα μπορούσαν να προέρχονται από τα ίδια τα προϊόντα ή τη συσκευασία τους.

Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση Νομπόα καταγγέλλει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, εν μέσω αντικυβερνητικών διαμαρτυριών και αυξανόμενης εγκληματικότητας στη χώρα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση δήλωσε ότι το όχημα του Νομπόα έφερε σημάδια από σφαίρες, καθώς η αυτοκινητοπομπή του δέχτηκε επίθεση από ομάδα διαδηλωτών που πετούσαν πέτρες, οι οποίοι ήταν οργισμένοι για την αύξηση των τιμών των καυσίμων.