«Θερμαίνεται» η ζώνη της Καραϊβικής – Αμερικανικό πολεμικό πλοίο και πεζοναύτες δίπλα στα σύνορα της Βενεζουέλας

Σκηνικό αυξανόμενης έντασης στη νότια Καραϊβική: από την Κυριακή 26 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, αμερικανικό πολεμικό πλοίο και μονάδες πεζοναυτών θα βρίσκονται στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Πρόκειται για μια νησιωτική χώρα που απέχει μόλις δέκα χιλιόμετρα από τα παράλια της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του αρχιπελάγους, το USS Gravely θα καταπλεύσει στο λιμάνι της Πορτ οφ Σπέιν, ενώ η 22η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών θα πραγματοποιήσει κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις τοπικές δυνάμεις άμυνας.

Γυμνάσια «κατά των ναρκωτικών» – ή επίδειξη δύναμης;

Η επίσκεψη δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Έρχεται να προστεθεί σε ένα εντυπωσιακό πλέγμα αμερικανικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού: τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και πλήθος στρατιωτικών μέσων υψηλής ισχύος πυρός.

Επισήμως, η Ουάσιγκτον παρουσιάζει τις επιχειρήσεις αυτές ως αντιναρκωτικές αποστολές, ωστόσο οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για έμμεση στρατιωτική πίεση προς το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Η κίνηση συμπίπτει χρονικά με την παραδοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει δώσει εντολή για μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του αμερικανικού αποτυπώματος στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters