«Η Μαφία δεν είναι πια όπως παλιά»: Τα τραπέζια με ακτίνες Χ, οι πυραμίδες και τα αποδυτήρια του NBA

X-ray τραπέζια, φακοί επαφής που «διαβάζουν» τα χαρτιά και παράνομες παρτίδες εκατομμυρίων. Ένα φιλμ νουάρ που εξελίσσεται στα αποδυτήρια του ΝΒΑ και στα σκοτεινά σαλόνια της La Cosa Nostra.

Η είδηση θα μπορούσε να είναι σκηνή από το Goodfellas: πρώην και νυν αστέρες του ΝΒΑ, παράνομες παρτίδες πόκερ, τεχνολογία τύπου Mission Impossible και οι «παλιοί γνώριμοι» της αμερικανικής μαφίας, οι οικογένειες Γκαμπίνο, Μπονάνου και Τζενοβέζε.

Μόνο που αυτή τη φορά το σενάριο είναι πραγματικό — και το FBI έχει τα στοιχεία.

Διπλό χτύπημα από το FBI

Σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε 11 πολιτείες, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν 34 άτομα στο πλαίσιο δύο παράλληλων ερευνών για παράνομο στοιχηματισμό και στημένες παρτίδες πόκερ.

Ανάμεσά τους, ο προπονητής των Portland Trail Blazers και Hall of Famer Τσόνσι Μπίλαπς, ο παίκτης των Miami Heat Τέρι Ροζιέ, καθώς και πρώην NBAer Ντέιμον Τζόουνς.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έκανε λόγο για «συντονισμένο χτύπημα που αποκάλυψε δεκαετίες διαφθοράς και δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε απάτες και ξέπλυμα».

«Η τύχη σας τελείωσε», πρόσθεσε με νόημα ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα Τζούνιορ.

Τα στοιχήματα του ΝΒΑ

Η πρώτη υπόθεση, με την κωδική ονομασία “Nothing But Net”, αφορά κύκλωμα που εκμεταλλευόταν εσωτερικές πληροφορίες για να χειραγωγεί στοιχηματικές αγορές.

Ο Ροζιέ φέρεται να είχε ειδοποιήσει γνωστούς του πως θα αποχωρούσε από αγώνα λόγω τραυματισμού· εκείνοι στοιχημάτισαν πάνω από 200.000 δολάρια ότι θα «υποαποδώσει».

Το αποτέλεσμα: έπαιξε μόλις εννέα λεπτά, σκόραρε πέντε πόντους — και οι «συνένοχοι» κέρδισαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

«Αυτή είναι η υπόθεση insider trading του NBA», δήλωσε ο Πατέλ, ενώ ο δικηγόρος του Ροζιέ αντέτεινε πως «ο πελάτης μου δεν είναι χαρτοπαίκτης, αλλά δεν φοβάται τη μάχη».

Το “Zen Diagram”

Η δεύτερη υπόθεση, γνωστή ως “Zen Diagram”, είναι εκείνη που έφερε ξανά στο προσκήνιο τη Μαφία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέλη των Γκαμπίνο, Μπονάνου και Τζενοβέζε έστηναν παράνομα παιχνίδια πόκερ από τη Νέα Υόρκη έως το Λας Βέγκας. Οι «στόχοι» δελεάζονταν να παίξουν με διάσημους πρώην αθλητές, αγνοώντας πως το παιχνίδι ήταν πλήρως ελεγχόμενο.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν πειραγμένες μηχανές ανακατέματος, φακούς επαφής και γυαλιά που διάβαζαν σημαδεμένα φύλλα, ακόμα και τραπέζια με ακτίνες Χ που αποκάλυπταν τις κάρτες όταν ήταν κλειστές.

Όταν οι παίκτες αρνούνταν να πληρώσουν, οι μαφιόζοι κατέφευγαν στις παλιές μεθόδους: εκβιασμούς, απειλές και βία.

«Η μαφία έχει αλλάξει πρόσωπο»

Για τον εισαγγελέα Εντ ΜακΝτόναλντ, που είχε ασκήσει δίωξη στον διαβόητο Χένρι Χιλ (Goodfellas), η υπόθεση είναι χαρακτηριστική της εξέλιξης του οργανωμένου εγκλήματος.

«Η μαφία δεν είναι πια όπως παλιά. Έχει μετατοπιστεί σε rackets με μικρότερο ρίσκο και τεράστιο κέρδος: διαδικτυακό τζόγο, χρηματιστηριακές απάτες, “πυραμίδες”», εξηγεί στο BBC.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα αποκόμισε πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας μόνο παίκτης έχασε 1,8 εκατομμύριο σε μία νύχτα.

Το τίμημα της διαφθοράς

Το NBA ανακοίνωσε ότι θέτει Μπίλαπς και Ροζιέ σε άμεση αναστολή, τονίζοντας πως «η ακεραιότητα του παιχνιδιού είναι ύψιστη προτεραιότητα».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρόκειται «μόνο για την κορυφή του παγόβουνου».

Ο επίλογος, πάντως, ανήκει στην ίδια τη Νέα Υόρκη. «Μπορεί οι σφαίρες να σώπασαν, αλλά η μαφία παραμένει εκεί», σχολίασε ένας πρώην ομοσπονδιακός πράκτορας. «Πιο ήσυχη, πιο έξυπνη, και –όπως πάντα– με βλέμμα στραμμένο στο επόμενο στοίχημα.»