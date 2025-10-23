Κίνδυνος στο σκοτάδι: Σε ποιες χώρες της Ευρώπης οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν το βράδυ – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς να περπατούν μόνοι τη νύχτα στην Ιταλία και τη Γαλλία σε σύγκριση με δεκάδες άλλες χώρες — μεταξύ των οποίων το Ιράκ, η Ρουάντα και το Μπανγκλαντές — σύμφωνα με νέα έκθεση.

Στην πραγματικότητα, η έκδοση του Global Safety Report για το 2025 περιλαμβάνει μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα στην πρώτη δεκάδα των χωρών με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας: τη Νορβηγία (91%).

Η Δανία και το Κόσοβο, αμφότερα με 89%, είναι οι επόμενες ευρωπαϊκές χώρες στη λίστα, καταλαμβάνοντας την 11η και 12η θέση παγκοσμίως.

Οι Ιταλοί νιώθουν οι λιγότερο ασφαλείς στην Ευρώπη — η Γαλλία στην 56η θέση παγκοσμίως

Με ποσοστό 60%, η αντίληψη ασφάλειας των Ιταλών είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη και 95η παγκοσμίως, πίσω ακόμη και από χώρες όπως η Ουκρανία (62%), η Νικαράγουα (63%), η Μαυριτανία (64%) και ο Νίγηρας (67%).

Η Γαλλία, με ποσοστό 73%, κατατάσσεται στην 56η θέση, υψηλότερα από την Ιταλία, αλλά χαμηλότερα από χώρες όπως η Ισπανία (81%), η Γερμανία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76%), καθώς και από μη ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αίγυπτος (82%), το Μπανγκλαντές (74%) και το Μπελίζ (74%).

Η έρευνα της Gallup βασίστηκε σε 145.170 ενήλικες ηλικίας 15 ετών και άνω, σε 144 χώρες και περιοχές.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Τα στοιχεία στη χώρα μας είναι επίσης ανησυχητικά καθώς το ποσοστό των ανθρώπων που νιώθουν ασφαλείς να περπατήσουν το βράδυ στο δρόμο ανέρχεται στο 64%.

Η Ελλάδα παίρνει έτσι την τρίτη θέση από το τέλος στο αίσθημα ασφάλειας πανευρωπαϊκά. Πιο κάτω βρίσκεται μόνο η Ουκρανία και η Ιταλία.

Αξιοσημείωτο είναι πως στην Τουρκία περίπου ένας στους δύο δεν αισθάνεται ασφαλής αφού το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 52%.

Πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 73% των ενηλίκων δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατά μόνο του τη νύχτα στην περιοχή όπου ζει — το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2006 και αύξηση 13% την τελευταία δεκαετία.

«Το παράδοξο είναι εντυπωσιακό», σημειώνουν οι ερευνητές. «Ζούμε σε μια εποχή με περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από κάθε άλλη στιγμή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — και παρ’ όλα αυτά, περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς στις κοινότητές τους».

Η περιοχή με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας είναι η Ασία-Ειρηνικός (79%), ενώ η Δυτική Ευρώπη ακολουθεί με 77%, μπροστά από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (74%).

Πρώην σοβιετικά κράτη πλησιάζουν τη Βόρεια Αμερική

Με αύξηση 34 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία 20 χρόνια, οι χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στο αίσθημα ασφάλειας, φτάνοντας το 71%.

Αν η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τη Βόρεια Αμερική, η οποία βρίσκεται πλέον στο 72%.

Αντίθετα, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική παραμένουν η περιοχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς (50%).

Χάσμα φύλου: Οι γυναίκες αισθάνονται πολύ πιο ανασφαλείς από τους άνδρες

Η έρευνα της Gallup καταγράφει και ένα έντονο χάσμα φύλου: το 32% των γυναικών παγκοσμίως δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλές, έναντι 21% των ανδρών.

Πέντε από τις δέκα χώρες με το μεγαλύτερο χάσμα είναι μέλη της Ε.Ε.

Η Ιταλία εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, με διαφορά 32 ποσοστιαίων μονάδων: το 76% των ανδρών δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλές να περπατά τη νύχτα, έναντι μόλις 44% των γυναικών.

Η έκθεση σημειώνει ότι το 56% των ανθρωποκτονιών όπου τα θύματα είναι γυναίκες ή κορίτσια διαπράττονται από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, σε αντίθεση με μόλις 11% όταν τα θύματα είναι άνδρες.

Αντίληψη και πραγματικότητα: Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι χώρες;

Η χαμηλή αίσθηση ασφάλειας δεν σημαίνει πάντα ότι μια χώρα είναι πράγματι επικίνδυνη — και το αντίστροφο.

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης (Global Peace Index), που συνδυάζει την υποκειμενική αίσθηση ασφάλειας με στοιχεία όπως ποσοστά εγκληματικότητας, τρομοκρατίας και πολιτικής αστάθειας, δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Στην Ευρώπη, πολλές χώρες είναι πιο ασφαλείς απ’ ό,τι πιστεύουν οι πολίτες τους.

Για παράδειγμα, η Γερμανία κατατάσσεται 20ή παγκοσμίως στον Δείκτη Ειρήνης, αλλά 34η στην αντίληψη των πολιτών της.

Οι Ιταλοί και οι Βρετανοί επίσης υποτιμούν την ασφάλειά τους, με διαφορά 62 και 15 θέσεων αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Γαλλία έχει υπεραισιόδοξη εικόνα, καθώς κατατάσσεται 56η στην αντίληψη ασφάλειας, αλλά 74η στον Δείκτη Ειρήνης.

Παρόλα αυτά, παραμένει πιο ασφαλής από χώρες όπως η Ρουάντα (91η) και το Μπανγκλαντές (123η).

Η Ισπανία, τέλος, φαίνεται να έχει πιο ρεαλιστική εικόνα: 25η στον Δείκτη Ειρήνης και 29η στην αντίληψη ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Euronews