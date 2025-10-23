Ουκρανία: 200 εκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές φυσικού αερίου

200 εκατομμύρια δολάρια, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Naftogaz, για εισαγωγές φυσικού αερίου, διέθεσε η ουκρανική κυβέρνηση με φόντο το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει σημαντικά τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώνονται συχνά σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, επηρεάζοντας ακόμη και μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό καταστρέφοντας το ενεργειακό δίκτυο της χώρας του ενόψει του χειμώνα.