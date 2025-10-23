Logo Image

Ουκρανία: 200 εκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές φυσικού αερίου

Κόσμος

Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout via REUTERS

Με φόντο το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

 200 εκατομμύρια δολάρια, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κρατικού ενεργειακού κολοσσού Naftogaz, για εισαγωγές φυσικού αερίου, διέθεσε η ουκρανική κυβέρνηση με φόντο το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει σημαντικά τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώνονται συχνά σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, επηρεάζοντας ακόμη και μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επιδιώκει να τρομοκρατήσει τον άμαχο πληθυσμό καταστρέφοντας το ενεργειακό δίκτυο της χώρας του ενόψει του χειμώνα.

