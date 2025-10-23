Γάζα: Οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν σχέδιο αντικατάστασης του αμφιλεγόμενου GHF, δημιουργώντας «ζώνες συμφιλίωσης» για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν μια πρόταση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η οποία θα αντικαταστήσει το αμφιλεγόμενο, υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ, Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα.

Σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που είδε το Reuters, πρόκειται για μία από τις πολλές ιδέες που εξετάζονται, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας αξιωματούχος ανθρωπιστικής βοήθειας που γνωρίζει το σχέδιο, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διευκολύνει την αύξηση των παραδόσεων βοήθειας στον θύλακα μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ισχύει εδώ και 13 ημέρες. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, περισσότερη βοήθεια εισέρχεται τώρα στη Γάζα, όπου ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας προειδοποίησε τον Αύγουστο ότι είχε πλήξει τον λιμό. Το Ισραήλ απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Η «επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά» της πρότασης που είδε το Reuters θα ήταν η λεγόμενη «Ανθρωπιστική Ζώνη της Γάζας» – 12-16 ανθρωπιστικοί κόμβοι τοποθετημένοι κατά μήκος της γραμμής στην οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις εντός της Γάζας. Αυτοί οι κόμβοι θα εξυπηρετούσαν τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές της γραμμής.

Οι κόμβοι θα περιλαμβάνουν επίσης «εθελοντικές εγκαταστάσεις συμφιλίωσης» για τους Παλαιστίνιους μαχητές ώστε να εγκαταλείψουν τα όπλα τους και να λάβουν αμνηστία, και προωθητικές λειτουργικές βάσεις για μελλοντικές δυνάμεις με τη σχεδιαζόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης για να βοηθήσουν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση αναφέρει ότι το GHF θα «απορροφηθεί/αντικατασταθεί» από τον Ερυθρό Σταυρό των ΗΑΕ/Μαρόκου και το ”Ταμείο του Σαμαρείτη”, μια ευαγγελική χριστιανική οργάνωση βοήθειας.

Η πρόταση αντικατόπτριζε μια εννοιολογική προσέγγιση που διερευνάται από τις ΗΠΑ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αλλά ο αξιωματούχος είπε ότι δεν ήταν η μόνη ιδέα για την επιχείρηση βοήθειας και αρνήθηκε να κάνει εικασίες για την πιθανότητα εφαρμογής της.

Ερωτηθείσα για σχολιασμό της πρότασης, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTROM) παρέπεμψε το Reuters στην ανακοίνωσή της από την Τρίτη σχετικά με το άνοιγμα του Πολιτικο-Στρατιωτικού Κέντρου Συντονισμού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διευκόλυνση της ροής ασφάλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας αξιωματούχος ανθρωπιστικής βοήθειας που γνωρίζει την πρόταση, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι κατάλαβε πως «η κοινοποίηση αυτού του εγγράφου ήταν πρόωρη» και ότι προς το παρόν δεν αντικατοπτρίζει «πραγματικές αποφάσεις ή πολιτική». Αντίθετα, η πρόταση ήταν «περισσότερο σαν μια λευκή βίβλος» – ένα ενημερωτικό έγγραφο που προτείνει μια επιλογή για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ο αξιωματούχος.

Εάν εγκριθεί το επίσημο σχέδιο που αντικατοπτρίζει τις ιδέες στην πρόταση, θα αντιπροσωπεύει «μια προθερμασμένη εκδοχή αυτού που προσπάθησε να κάνει το GHF», δήλωσε ο αξιωματούχος ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: Reuters, Times of Israel