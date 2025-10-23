Logo Image

Λευκός Οίκος: Δεν έχει φύγει από το τραπέζι μια συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Πούτιν τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου

Μια συνάντηση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει φύγει από το τραπέζι, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολάιν Λέβιτ.

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος, όπως όλοι στην κυβέρνηση, ελπίζει πως μια μέρα μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά, θετικά αποτελέσματα από αυτήν τη συνάντηση», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον Πούτιν αφού δεν διαπίστωσε πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν τάχθηκε σήμερα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου. «Ο διάλογος είναι πάντα προτιμότερος από την αντιπαράθεση, τις διαμάχες, πολλώ δε μάλλον από τον πόλεμο», είπε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

