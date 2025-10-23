Ρούμπιο: «Αισιόδοξος και θετικός» για τη συμφωνία στη Γάζα

Την εμπιστοσύνη του στη διατήρηση και την επέκταση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είμαστε σίγουροι και θετικοί για την πρόοδο που σημειώνεται. Έχουμε επίσης σαφή εικόνα για τις προκλήσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο, συναντώντας τον Νετανιάχου.

Της επίσκεψης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε προηγηθεί η αντίστοιχη επίσκεψη στο Ισραήλ και η συνάντηση του με τον Νετανιάχου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς.