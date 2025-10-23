Logo Image

Αμερικανός αξιωματούχος: «Αν ο Νετανιάχου θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία, ο Τραμπ θα τον ”διαλύσει”»

JALAA MAREY/Pool via REUTERS

Το σχόλιο αντανακλά την αυξανόμενη απογοήτευση της Ουάσιγκτον με τις πρόσφατες πολιτικές κινήσεις στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα «διαλύσει» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εάν ο Ισραηλινός ηγέτης θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12.

Ο ανταποκριτής Μπαράκ Ραβίντ, μιλώντας στα εβραϊκά στο δίκτυο, δήλωσε ότι ένας Αμερικανός αξιωματούχος του είπε: «Ο Νετανιάχου βαδίζει σε λεπτή γραμμή με τον Πρόεδρο Τραμπ. Αν συνεχίσει, θα ‘’χαλάσει’’ τη συμφωνία για τη Γάζα. Και αν ο Νετανιάχου ‘’χαλάσει’’ τη συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα τον ‘’διαλύσει’’».

Το σχόλιο αντανακλά την αυξανόμενη απογοήτευση της Ουάσιγκτον με τις πρόσφατες πολιτικές κινήσεις στο Ισραήλ, ιδίως την χθεσινή ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προώθηση νομοσχεδίου για την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, η οποία φέρεται να άφησε άναυδους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αμερικανική πηγή είπε στον Ραβίντ ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επισκεπτόταν το Ισραήλ τότε, σοκαρίστηκε από την απόφαση και πιστεύει ότι το Ισραήλ ενεργεί με «μη επιβλεπόμενο» τρόπο.

Διαβεβαιώσεις Νετανιάχου σε Βανς

Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Βανς για την ψηφοφορία στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αντιπροέδρου, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ήταν απλώς μια «προκαταρκτική ψηφοφορία» και ότι «δεν θα οδηγούσε πουθενά», ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Ο Βανς απάντησε: «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όσο βρίσκομαι εδώ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 12, ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις και να αποσταθεροποιήσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Πηγή: Times of Israel 

