Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκτελέσεις» στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Την κριτική του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό επανέλαβε ο πρόεδρος της Κολομβίας, πυροδοτώντας εκ νέου διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με τις αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά, ο Γκουστάβο Πέτρο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «προχωρά σε εξωδικαστικές εκτελέσεις» που «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

Η διαμάχη του αριστερού Πέδρο με τον Τραμπ για τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ έχει διαταράξει τους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών.