Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκτελέσεις» στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Κόσμος

Η διαμάχη του Πέδρο με τον Τραμπ για τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ έχει διαταράξει τους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών

Την κριτική του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό επανέλαβε ο πρόεδρος της Κολομβίας, πυροδοτώντας εκ νέου  διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με τις αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά, ο Γκουστάβο Πέτρο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον «προχωρά σε εξωδικαστικές εκτελέσεις» που «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

Η διαμάχη του αριστερού Πέδρο με τον Τραμπ για τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ έχει διαταράξει τους δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών.

