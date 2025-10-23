Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, την Πέμπτη για περίπου 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιθουανικού στρατού.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανώς βρίσκονταν σε εκπαιδευτική αποστολή όταν παραβίασαν τα σύνορα της χώρας, εισερχόμενα στη Λιθουανία από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, ανέφερε ο στρατός.

Αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Αεροπορίας του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σε αναχάιτιση και περιπολούν την περιοχή, ανέφερε ο λιθουανικός στρατός.

Reuters