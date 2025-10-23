Logo Image

Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Κόσμος

Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Ρωσικά μαχητικά MiG-31

Για περίπου 18 δευτερόλεπτα

Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, την Πέμπτη για περίπου 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιθουανικού στρατού.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανώς βρίσκονταν σε εκπαιδευτική αποστολή όταν παραβίασαν τα σύνορα της χώρας, εισερχόμενα στη Λιθουανία από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, ανέφερε ο στρατός.

Αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Αεροπορίας του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σε αναχάιτιση και περιπολούν την περιοχή, ανέφερε ο λιθουανικός στρατός.

Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube